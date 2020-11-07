在民主法治社會中，言論自由和新聞自由是天經地義之事，沒有人會懷疑。也因此，中天換照事件引發各界關切，不過除了少數政客、學者偏執的意識形態作祟之外，幾乎不分藍綠對此都有共識，尤其是綠營的部分有識之士，他們甚至為了「維護對方說話的權利」，不惜與同志割袍斷義。這個現象說明了台灣民主政治的發展已有一定的成熟度。

中天換照事件被普遍認為是政治事件，是民進黨政府要整肅異己的強勢作為，用以殺雞儆猴。然而，在中天換照事件中，儘管民進黨政府利用NCC的獨立性，把責任撇得乾乾淨淨，但誰都知道，NCC背後如果沒有那隻黑手，NCC又怎敢巧設各種名目和手段套殺中天？

第一個站出來說話的綠營人士就是前總統陳水扁，他述說當年即使他對TVBS有意見，但任內沒有關掉任何一家電視台，還強調民主社會不能只有一種聲音。接著，喜樂島聯盟主席施正鋒也為文，義正嚴詞的呼籲民主社會對多元意見不能趕盡殺絕。結果卻遭到綠營人士和黨內的圍剿，他只好宣布退黨，不過他說「求仁得仁，義無反顧」。說明了新聞自由是民主社會最珍貴的資產，不分藍綠都會維護。

然而，時代力量國際部主任劉仕傑日前因為上中天電視的《新聞龍捲風》節目談美國大選，而遭到時力「斥責」，同時還將他交由內部人事評議機制處理。我們肯定劉仕傑上中天陳述理念的作為，本來發言平台就不應該分藍綠，何況中天強調的是無色覺醒；一方面也為時力感到悲哀，民主時代居然還有如此封建的政黨。

新聞自由已經是台灣社會的共識，只要稍微有一點良知，不被意識形態牽著鼻子走的人都會支持。綠營人士挺中天就是最佳證明。