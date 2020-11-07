「拜登若當選，美中關係『會硬不會亂』；若川普連任，將持續『又硬又亂』！」中國與日本研究權威傅高義，一語道出了他對美國大選後，美、中、台關係的見解。傅高義還特別呼籲蔡英文「不要只聽信美國單方面的聲音，得同時聆聽北京釋放的所有訊息，仔細解讀其中意涵，帶領台灣走往正確的方向。」

但是言者諄諄、聽者藐藐，蔡政府根本聽不進去這些逆耳的忠言。她們就像是在豪賭一場政治梭哈，把台灣人所有的身家性命，全部押在川普身上；似乎只要川普贏了，台灣就可以高枕無憂。而且蔡政府還堅信：川普一定會贏得連任！如果你問蔡政府：萬一川普選輸了，台灣該怎麼辦？不知她們的答案會是什麼？ 台灣人民其實更擔憂的是：美國大選後，台灣何去何從？

目前川普與拜登的選情還未塵埃落定。在此之前，中美台各方的軍事演習，則是與日俱增：共軍實彈演習一場接一場，轟炸機則不斷在台灣西南海域穿梭進出；美日澳洲聯合軍演如火如荼；蔡政府在台灣本島一再舉辦反登陸演習，不敢停歇；美國政府則在最近幾周內，趕在大選前將大筆舊軍火用高價賣給蔡政府。種種跡象都表示：台海及週邊的軍事緊張氣氛，隨著美國大選的逼近而日漸升高，可以嗅出濃濃的火藥味。

台灣將何去何從？ 我認為有三種可能：一、趁著中美角力，台灣選邊站，趁機與美國建交、宣布獨立，交換美國派軍駐守、共同防衛；二、 一旦中美開戰，台灣不惜成為雙方決戰的最前線，動員所有現役與後備軍人，與中共軍隊纏鬥數天，等待美軍馳援，做好犧牲一半人口，作為獨立的代價；三、為避免戰爭導致生靈塗炭，主動承認九二共識、接受一國兩制、與中共和談。

目前蔡政府騎虎難下。如果選擇第一項，端看白宮新主人是否願意走這著險棋。此舉必然激怒中共，祭出《國家反分裂法》，便有了正當理由對台灣進行武統，美國勢必會捲入這場戰爭，讓美國子弟兵送命，甚至淪為曠日費時的越戰或中東戰爭翻版，讓美國的經濟嚴重衰退。

如果選擇第二項，那麼台灣人民、軍隊及政府官員究竟有多少比例的人，真心願意為台獨政府犧牲，勇敢戰到最後一兵一卒？ 有多少富人及官員，會在戰爭尚未開始，就攜家帶眷，身懷鉅款黃金，搶先逃出國外？ 一旦外國開始撤僑，台灣究竟有多少人可以沉得住氣，備好武器，在家等著打巷戰？ 三軍統帥自己會不會先走一步呢？

目前看來，能夠保住台灣不受戰爭影響，導致生血流成河、靈塗炭的唯一選擇，就是回到談判桌，承認九二共識、接受一國兩制，與中共政府簽訂和平條約，把統一與否與時程，交給下一代或下兩代來處理。

或許國民黨在這時候可以適時提出新的主張，譬如說：在接受一國兩制的基礎下，台灣徹底放棄從中國領土分離出去的台獨主張，與中美兩大強國保持等距離，維持現狀，保有現行政治體制、維持僅足夠維護治安用的軍事武力，兩岸成為準「邦聯」體制。只要不提分裂國土，相信中共政府也願意用和平方式解決兩岸歧見，讓台灣不必再花費大筆經費去購買美國過時武器，而把這些錢用在建設台灣及兩岸更便捷的交通運輸上。

台灣許多年輕人，因為不知道戰爭的可怕，也從未經歷過，所以也跟著蔡政府高喊願意為保護台灣的自由民主而戰到最後一兵一卒； 以為只要擁有像義和團那樣的符咒與愚勇，就能讓自己僥倖逃過戰火的摧殘。

一個負責任的政黨，就應該明白告訴這些「願意為台獨而戰」的年輕人，戰爭的殘酷與後果會是什麼，而不是鼓勵他們白白送死，最終卻無法讓台灣繼續擁有主權與自由民主制度。唯有透過和談，才能避免台灣年輕人成為美國全力抗中的人肉炸彈，讓台灣能夠維持現狀，在一個中國的聯邦或邦聯架構下，繼續擁有自己的政治體制，全力發展經濟，把台灣建設為全球唯一的中立科技島與亞洲財經中心，便能讓台灣人永遠免於戰火的威脅。這不是投降主義，更不是屈服，而是為了2300萬人的生命財產安全所做出的睿智決定！

（作者為作家）