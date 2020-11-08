從大西北磐石之安，直到大陳島上，均以「無名無我」四個字為軍中信條。他以西北司令長之尊，來台後無聲無息的在大陳，在澎湖，埋頭苦幹，生活始終如一，從封疆大吏的方面元帥到駐節蕞爾小島，毫無怨天尤人之言，任勞任怨，身心困頓，出入風沙，從無請辭請調任何之表示，像他這樣一位風範的名將，環顧左右，簡直少之又少。

一生廉介刻苦自勵

將軍刻苦自勵，律己甚嚴，一生廉介，一襲軍衣之外終生不治恆產，衣但求蔽體，食但求果腹，不喝酒，不抽煙，常自言匈奴未滅何以家為，年近半百而未成家婚娶，直到一九四七年延安光復，五十二歲時才與葉霞翟女士結褵。

私生活非常簡樸，從來沒有添製一套新衣服，公家發什麼就穿什麼，一年四季，都是穿著政府供給的軍服，曾經叱 風雲統御雄師坐鎮西北的方面大將軍，撤退來台以後，仍然一本以往粗茶淡飯簡單樸素的生活，甚至私邸並無從僕，沒有僱用過傭人，洗衣燒飯，均由胡夫人親自動手，六○年代的生活，雖然經濟蕭條，但一位方面大員六口之家，竟然兩袖清風，過著勉強溫飽的生活，每天只有四十元的預算買菜，有時連這四十元的菜錢也拿不出來，但胡將軍是一位硬漢，從不向人訴苦。

胡夫人葉霞翟女士，出身書香門第，曾經留學美國獲得博士學位，學貫中西，秀外慧中，相夫教子，是一位標準的賢內助，與胡將軍結秦晉之好後，並未如一般文武官員袞袞諸公的官夫人一樣錦衣玉食，相反的過著平民化的生活。

一九五九年，胡將軍交卸了澎湖防衛司令後，體重日漸下滑，又不肯到醫院徹底檢查，後來咳嗽日益轉劇，常常咳得整夜無法成眠，家人都體會到他病得不輕，一九六二年二月農曆年期間住進榮民總醫院，僅僅七天，一病不起，終於與世長辭；據醫師說，他的死，營養不良，體力衰弱，即為主要原因。六口之家，只有四十元菜錢，怎能奢談營養，何況偶爾區區之數的菜錢亦難以張羅。面對如此困境，胡夫人發揮了「自力更生」的精神，向《中央日報》副刊投稿，賣文貼補家用，初次碰鼻，遭到副刊主編孫如陵先生退稿，她傷心地痛哭，但不氣餒，再接再厲，一而再，再而三，皇天不負苦心人，第三次投稿被採用了，報上刊出她的大作高興極了，收到稿費後立刻加菜，孩子們便當盒的菜便豐富了，這一段艱苦生活的過程鮮為人知，甚至胡將軍也不露口風向外人埋怨。

雖然自己生活清苦，但愛部下，照顧貧窮官兵如親人，在澎湖司令官任內，流傳著一個「三分之一」的故事；胡將軍把每月薪餉分為三份，一份為台北的家用開支，一份留在司令部留給幕僚人員，一份則給貧困官兵的家庭，三分之一大愛的故事為僚屬們津津樂道，稱讚不已，過去，胡宗南將軍袍澤每年一度「王曲精神」的聚會，便是紀念他們的老長官。

蔣經國讚揚忠誠體國

一九六二年胡宗南將軍辭世兩天後，時任國防會議副秘書長的蔣經國，在軍事會議中致詞時，推崇病逝的胡宗南將軍一生任勞任怨，絕對服從，見危授命的美德，勉勵革命軍人應以胡宗南作為力行的模範。

蔣經國曾指出，胡故上將平生處事，有功不居，遇謗不辭，其在大陸撤守前之所有行動，本來有極充分的理由說明，但卻從未為自己說過一句辯解的話，這種任勞任怨，不避誹謗的美德，令人可欽！

蔣副秘書長又指出，胡上將在大陸時一向是帶大兵團的高級指揮官，今日在台負重任的將領當年多半位列其下；但上海撤退後，總統命其駐守大陳指揮游擊戰，胡將軍奉令後即認真奉行；後來奉派防衛澎湖，他也負責力行，從不計較地位職權的高低大小，常說革命軍人必須視令如命，絕對服從。

最令人感動的，是胡上將見危授命，不畏犧牲的精神。一九四九年共軍攻成都，胡上將決心守衛防地，直到奉命離開時，已是從成都最後撤離的少數幾個人之一。他抵達海南島之次日，政府令其部署西昌防務，又立刻飛入重地，直到西昌危急，政府嚴令其來台，才忍痛離開大陸。這種臨危不懼，見危授命的精神，值得革命軍人效法。

蔣經國十六日又向一位舊日的僚屬引用他所著《危急存亡之秋》書中所記載的事實，說明胡宗南將軍當年是如何臨危授命而完成職責。

胡宗南將軍逝世五、六年後，香港新聞天地社轉來一封胡為真先生寫給我的一封信，當時我在新天撰文用的是筆名「許今野」，所以來函請轉許今野先生。

函中大意是：

「荷承先生在家父生前為文主持公道，直到現在才知道這件事，奉母命向閣下表示十二萬分的謝意，茲奉贈家母近著乙冊，聊表心意，並懇今後時賜教言，以匡不逮。晚胡為真敬上。」

一九九六年胡宗南將軍百齡冥誕，在中山堂光復廳舉行了一場盛大的紀念會，《中國時報》創辦人余紀忠先生（中央軍校七分校政治部副主任），及蔣緯國將軍等軍政大員均與會，我也躬逢其盛，才與從未謀面的胡為真結識，後來，得悉他在外交部服務很久，是一位表現突出的外交官，我因經常出國旅行及訪問，結交了不少駐外人員，從而與外交部中層級以上的官員時有來往，與胡為真兄亦為其中之一，走筆至此，緬懷紅塵往事如煙，不禁令人黯然。卜幼夫（民國九十四年撰）（待續）