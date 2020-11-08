中央銀行10月29日公布2020年第三季理監事聯席會議議事錄摘要，從中不難發現央行已陷入兩大干預難題：一是過強的新台幣匯價，另一則是日益高漲的房價。

就央行最新公布的議事錄摘要，央行報告對匯率的著墨不到50字，僅在國際經濟金融情勢提及「由於美國聯準會（Fed）持續擴大寬鬆貨幣，美元流動性大增，美元指數大幅走低，主要經濟體貨幣對美元則多升值」，在國內經濟金融情勢部分則隻字未提新台幣。

但議事錄內容顯示，全體央行理事一致認同政策利率維持不變的同時，有數位理事對近期新台幣匯率走勢表達看法。其中有位理事指出，美國寬鬆貨幣政策外溢效應將蔓延全球，台灣是小型開放經濟體，所受衝擊尤大，尤其新台幣匯率將持續面臨升值壓力，對傳統產業將構成重大衝擊。另位理事則表示，國內景氣主要受惠於電子零組件及資通訊產品出口暢旺，但傳統產業則因新台幣匯率升值幅度較大受到影響，憂心匯率升值恐削弱產業競爭力。

更有一位理事直指，當前與上年、前年比較，新台幣升值幅度高於韓元，致傳統產業表現不佳；惟台灣出口主力的電子產品在新台幣升值趨勢下，出口仍持續成長，顯示匯率無須維持在某一水準；若當前利率維持不變，「央行匯率政策應以整體產業考量，思考適當的匯率水準，且最適匯率應是可變動的」，以當前情勢觀之，政策利率不變是正確的政策，「惟匯率問題，央行仍須未雨綢繆」。

房市部分，也有數位理事表示意見。其中有理事表示，國內外金融情勢寬鬆，Fed零利率可能至2023年都不會改變，在全球金融寬鬆下，須關注金融資產及不動產市場泡沫的可能，並備妥因應或預防措施。

另位理事則認為，央行應密切觀察房市變動的趨勢，且最好在民眾對房價上漲預期形成之前，即採取行動。一旦民眾對房價上漲預期形成已確立，則不論貸款成數（LTV）限制或租稅政策都難以逆轉此趨勢。另位理事關注部分台商並非透過資金匯回專法匯回資金，而是透過正常管道匯回，部分資金恐已進入房地產市場。

有位理事表示，政府房市政策應有全面策略，除央行LTV政策等金融面措施，亦需搭配財政部、內政部，以及其他部會，甚至是地方政府相關政策，方能奏效。數位理事均認為「央行宜持續監控房價變化，並對實施選擇性信用管制的相關參考指標表示看法」。其中，有位理事表示，央行須持續密切注意房地產的狀況，以及銀行承作有關房地產貸款的情形，並廣泛蒐集銀行業意見，經審慎周延評估，如有必要應提出選擇性信用管制措施。

對照第二季理監事會議時，僅有一位理事關注近年國內民眾房價負擔重、貸款負擔率與房價所得比均高，以及住宅放款與建築放款年增率快速上升現象，並提案建議央行予以評估提出隨房市景氣變化而機動調整的政策工具，以抑制可能之房市過熱與房價泡沫，穩定金融；數位理事表示支持。當時另位理事則指出，目前銀行業均已建立相關房貸管控機制，央行進行評估時，宜考慮規範的必要性，並多與業界溝通。可明顯看出，近一季來，房市熱度已讓央行理事更加關切。

至於第二季時有位理事對匯價表示，新台幣升值主要是反映台灣實質基本面表現不錯，並有下列二個短期因素：外資繼本年前幾個月資金匯出後，又重新匯入大量資金投資國內股市；經驗顯示，在國際經濟金融動盪不穩定時期，國人多將資金匯回台灣。

簡言之，相較第二季央行理事對於匯價和房市問題的老神在在，第三季議事錄已可發現理事對這兩大問題的擔憂浮上檯面，並認為央行應該更積極作為。

其中，新台幣匯價對央行而言比較可「操之在己」，因此也可見近期央行盤中干預更加強硬，動不動便是以3角的幅度沒收漲幅，新台幣每日收盤價幾乎是水波不興。

反觀房市之於央行就不是這麼好全盤掌控，畢竟貸款成數和利率限制管得了一般人、但管不了有錢人；且在行政院未擬定統一的作戰計畫、例如先前經建會（國發會前身）2010年4月提出的健全房市專案前，央行就算搶開第一槍，恐怕也孤臣無力可回天。

綜觀中央銀行政策作為，在干預匯價方面較類似事後調節，即在新台幣強漲事實發生的同時，央行進場買匯化解美元賣壓；但對於房市管制，目前較類似事前預防，也就是對抗市場的預期心理，然而討論政策干預與否之際，多少會進一步助長預期心理，要打破這種僵局，除了各部會通力合作，兵貴神速，才有可能發揮最佳效果。