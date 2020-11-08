我入職的團隊是小米香港市場銷售，職位是市場銷售運營實習生。

我們團隊主要是負責香港線上與線下的銷售業務，起初我有一些遲疑，畢竟我拿到了其他公司更好的職位，但這五個月我的成長也是非常明顯，從自信程度、表達能力到思維模式、看待事情的角度、抗壓性都有很大幅度的提升，這些是我之前那幾份實習沒能帶給我的感受，雖然在過程中，所承受的壓力與一些內心掙扎，但也孕育出這一篇文章。

讓工作更有挑戰

把負能量變成正能量，我平常的工作內容，主要就是著重在香港小米網的銷售日常與促銷活動，還有線下顧客的反饋做出改善，從運營到經營的思考方式和角度，讓我的工作變得更有趣、更有挑戰，但是要一開始就具備這樣的思考是非常難的，而真正能讓自己思想改變的也只有自己，希望這一篇文章可以幫到在職場迷糊的小夥伴們。

三個做事方式，就可以改變你現在的工作氣氛。

這幾個月我自己的變化很大，從一個小心謹慎完成領導交代任務的實習生，變成一個時時刻刻想著怎麼創新、怎麼完成KPI、怎麼才能跑得更快的實習生，或是從以前要做一件事情都會先問主管的打雜小弟，變成一個可以站在主管角度思考還缺什麼的部門員工，所謂的部門歸屬感，也是要靠自己爭取。

第一，自信工作，放手做，勇敢開口說。

沒來小米之前，我對於在公共場合發言和表達自己的觀點都很慫，生怕說不好會讓人感覺很笨，慢慢地就更不敢說了。我相信大部分台灣的學生，應該都跟我一樣，大學講座來的演講者最後通常都會說有問題的舉手，通常沒有人會舉手。自己有一次有幸回到學校分享，在台上說得口沫橫飛，換來台下的打呼聲，問問題的時候也被一股冷風給吹下台，原來當年的我們給演講者是這一種感覺。

從隱形變得閃光

來到這裡之後，大家都很聰明也很忙，沒時間關心和注意你，不主動表達自己的人真的會完全隱形。我就是其中一個案例，你真的會變成默默來上班，然後又默默的下班，漸漸的跟部門有隔閡。

只能靠著自己爭取，然後不斷得到肯定，之後才稍稍建立起自信！我也是在實習的第二個月才想開，原本想的就是大不了換一個工作，反正自己還是有一點實力，去其他地方也可以一展長才。改變的契機就是做聖誕活動時，我第一次發表我的看法，也受到重視，也真的被執行出來了，所以我們要做的就是說出來，被駁回也是好事，這樣才可以知道自己想得有多粗淺，還有哪些不足之處。

第二，永遠不要覺得自己是打雜的，要肯定自己的價值。

我遇到過很多的同學跟我說：「你不就只是實習，不是做完安排的活就行，怎麼做這麼多事。」我剛進公司時確實在打雜，甚至可以說我認為自己到離職時也都在打雜，但是我要強調實習或者初入職場，千萬不要把自己定位成是打雜的，或者有「應付完手頭的工作就好了，反正以後也不會選擇在這個行業深耕」這樣的逃避想法。

但開始一定會經歷過這一段時光，我的經驗是剛到小米時，一開始還跟著一起開會，但是有一天主管就說你不用開會，你應該還有很多事情沒有做完，我以為他是為了我好，讓我可以先做完手邊的活。後來聽之前的實習生說他是怕我們洩漏數據，因為畢竟我們還不是正式員工，我當下就很受挫折，我為了這間公司放棄了那麼多更好的職位，結果進到一個不信任我的部門。

肯定自己的價值

之後我也沒去找主管談，主要因為那個主管是非常強勢的那一種，溝通一定失敗，我選擇跟一些同事表達了自己的想法，最後變成會後跟產品相關的會我可以一起開，只是數據相關的還是不能一起參與，大家每天需要在公司八小時、十小時、十二小時，這些時間也應該是閃亮的！在心理上肯定了自己的工作價值之後，會更有衝勁去主動學習，遇到一些小委屈和小困難會認為是自己應該承受的，工作起來會比較愉快，最重要的是這樣才能待得長久。

最新的進展是，我上周開始進去開數據相關的會了！熬了五個月還是有成果的，可能主管看到我的努力，或是不讓我開會之後，要跟我對接業務還要解釋一番，不如直接讓我進去參與。

愛上自己的工作

第三，有愛好的生活會更開心更順利。

我一直覺得工作順利是需要好眼力的，也就是所謂的sense。有好眼力的人做出來的東西跟其他人做的東西，看起來相似，但是調性大不一樣。

這種調性，來自於自己本身在生活中的愛好和累積。現在太多人忙工作和滑手機，根本沒有空閒與時間，再來培養或發展和享受自己的愛好，這也讓還堅持愛好或者勉強維持愛好的人能夠凸顯出來。換言之，在目前的大環境下擁有一個愛好，並且花些時間就能讓自己差異化，這是一種門檻很低但是性價比很高的方式。所以一起來熱愛自己的想像力和熱愛生活吧！

我自己本身的工作還是蠻辛苦的，像實體企業中的銷售一樣，KPI結結實實地扛在身上，雖然不關我的事情，畢竟我只是小小實習生，但是完成KPI的路子要自己去找，資源要自己去磕。加上事情瑣碎，壓力大，很多大公司的員工的心情並沒有那麼愉快的。但是這五個月來，我看到了很多積極的人，利用有限的資源把事情做得不一樣的例子，他們給了我很多想法。

當然我也是屬於持續自我調適的一員，愛上自己的工作，才可能會願意付出，這樣也才會有成果。（馬里克／新北市）