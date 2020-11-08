拜登擊敗現任總統川普，贏得2020年美國總統選舉。他的團隊反對把中國視為敵人，也不主張中美脫鉤，拜登就職，美國對華政策將改弦易轍。

拜登非常熟悉外交，和大陸也頗有淵源，從1975年以來，一直是參議院外交關係委員會成員，還曾擔任過主席。在國際經貿方面，拜登和川普大不同，他支持國際合作共同控制碳排放和溫室氣體，也支持自由貿易協定。

在對華政策方面，拜登和將中國定位為敵手和美國最大威脅的川普政府更是大相逕庭，拜登曾說大陸是美國的競爭者，俄羅斯是美國最大威脅。拜登強調必須推動大陸遵循法律和政治方面的國際準則，認識到中美之間既有競爭也有共同利益。他認為能源及環境是對華關係的兩個特別重要的領域。

拜登幕僚之一，布林肯曾擔任歐巴馬時代的國務院副國務卿，曾公開表示與北京完全脫鉤不切實際。他也是一家為企業提供地緣政治和政策諮詢的公司創始人之一，業務範圍包括大陸。

另外一位拜登的幕僚蘇利文曾擔任國家安全顧問，他曾表示拜登會避免觸發美中貿易戰的決定，也將重新參與WHO等一些被川普排斥的多邊組織。

另位幕僚坎貝爾曾在歐巴馬總統2009至2013年間擔任美國國務院主管東亞和太平洋事務的助理國務卿，在離開國務院之後，成立了一家諮詢公司，為有意進入亞洲市場的企業提供戰略和商業建議。