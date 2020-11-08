美國大選落幕，川普敗選，拜登上台後，雖然不可能改變中美競爭格局，但許多具體政策與作法必然調整，台美共組供應鏈政策恐怕就會改變，政府與業界應該注意其變化。

台美共組供應鏈的政策是由川普政府推動，原因則是川普對中國打貿易戰、科技戰，把大陸視為敵人，要求「中美脫勾」，不願被大陸掌握供應鏈命脈，因此才有「可信任聯盟」國家共組供應鏈的想法，而且這個想法是在新冠疫情發生前就浮現，疫情後又顯得更迫切。

不過，拜登不是脫中論的支持者，雖然拜登在競選期的言論維持對大陸強硬，而且全球大格局上，中美競爭會延續10到20年，成為全球最重要的地緣政治變局。

但拜登並不支持中美脫勾的鷹派思維，具體政策一定與川普不同，除了手法會比川普細膩、放棄單邊主義外，拜登會維持與大陸既競爭又合作的關係。

貿易戰打了近3年，美國其實也承受損失，國際半導體協會估計，美國半導體產業的損失達1700億美元，美國企業其實已受不了，包括高通在內，越來越多的企業已申請對華為出貨，美國政府其實也已放鬆對華為禁令的執行，如三星已得到美國商務部核准對華為出貨，台積電也傳出得到對華為出貨的「部分許可」。

因此，在客觀環境的壓力與主觀意願上，拜登上台後，中美的競爭格局與手法都會有變化，原先川普政府推動的台美共組供應鏈，即使不是完全取消，內涵、範圍、作法都會有調整，蔡政府宜及早因應，不要流於一廂情願而置台灣為危地。對一個小國而言，事前洞察地緣政治的變局會是影響生存的一個關鍵。