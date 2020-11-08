國家通訊傳播委員會（NCC）針對中天電視台換照舉行聽證會後，中天展現誠意，主動向NCC提出5項改善內控機制的措施，應足以改善新聞品質。現在外界關切的是，NCC是否早已做出政治判決，中天再怎麼提改善措施，也抵擋不了被宰割的命運？

中天電視台提出改善措施，是針對聽證會有關強化內控機制的質疑，措施包括落實公司治理、避免外界干預新聞自主，增設2～4名具傳播、法學專業的董事，增設第3名編審、設立觀眾申訴委員會、強化落實倫理委員會決議機制、規畫1年50堂教育訓練課程。站在一個民營媒體的立場，這已經是努力向NCC表達改善內控機制的積極誠意，希望NCC能放下成見與定見，公平地審酌中天換照事項。

違反依法行政原則

中天換照案之所以引發矚目，也得到輿論學界的普遍聲援，是因為其中牽涉到了言論自由、人民資產權與經營自由，而這些是台灣民主的立足根本。NCC之所以引發爭議，是因為違反了公務員依法行政的原則，把監管頻道的權力無限擴大，對媒體做了過多且於法無據的干預，有如給自己的權力開了一張空白授權支票，對媒體任意且選擇性地指手畫腳。

首先，NCC過度干預了媒體的新聞內容。例如指責中天報導特定人物比例過高，請問這違反了哪一條法律？又有哪條法律授權NCC可以決定新聞內容、對象、比例？其他綠友友電視台對韓國瑜的對手偏愛有加，算算比例大哥別笑二哥，怎麼NCC就不當一回事？有哪條法律規定媒體要依什麼比例報導哪些新聞？又為什麼只盯著中天，卻放過其他綠媒？

沒有法律依據，沒有標準，沒有公平，在這種狀況下對中天做出的裁判，憑什麼令人信服？電視台新聞內容的選擇、觀點的呈現，像報紙的頭條或社論一樣，都是媒體應該享有的言論自由，只要不是做假，沒有違法，就不應受到公權力的干預。媒體可以有不同的政治傾向，觀眾則可以自由選台，這是言論空間的百花齊放，NCC無權管控民眾的選擇權。

其次，NCC過度干預了編輯台的運作，同樣也是於法無據，沒有明確標準，而且毫無公平性。主管機關的管理必須每一步都有法律依據，不能給自己空白授權管天管地，且管理須一體適用，不能有差別歧視。但如今NCC儼然成了電視台的太上皇，新聞怎麼編採、審核全部要管，要求中天設獨立審查人，但其條件、工作、功能都沒有清楚的設定，且只針對中天有此要求，一個主管機關可以如此刁難特定媒體嗎？法律授權在哪裡？

伸手干預媒體經營

NCC也過度干預了媒體的經營與人事，且和前兩項一樣的於法無據、沒有明確標準又不公平。電視台變更董監事需要NCC許可，審查的標準是什麼？TVBS的董事長審查了1年多還沒下文，讓這麼大的一家電視台1年沒有董事長，如果TVBS因此影響營運，是不是可以申請國賠了？TVBS是一家民營電視台，不是拿政府預算的公視，NCC強硬介入及阻撓其董監事的人事，根本是濫權。

坊間傳言綠營想安插董事到中天，果若如此，將是赤裸裸地把行政權插入民營媒體的經營，莫非是想重演民進黨政府對國民黨黨產和水利會的強取豪奪？這是一個自由經濟民主國家會出現的事嗎？民營公司的治理與財產權享有法律的保障，政治力卻借NCC的手控制、干預媒體，介入經營層人事，分明是擴權。

中天是民營媒體，對外要爭取收視率，對內也要向股東負責。中天的新聞內容，一方面符合經營者的基本理念，一方面也由編採審各環節同仁溝通合議，這中間會進行綿密的上下與橫向各層次的交換意見，其他媒體亦復如是，沒有把老闆關在門外不准聞問的。

黃國昌拿著幾張截圖指旺中媒體集團擁有者介入新聞，但要一個經營者完全不參與他要承擔盈虧並向股東負責的企業，未免與現實脫節，且其他媒體也同樣如此運作，綠媒大亨的「海派」甚至在民進黨內呼風喚雨，綠媒成為挺綠大聲公，黃國昌批評過嗎？

黃國昌挾怨報復是個人道德素養的問題，雖惡質但危害有限；而公權力為惡，成為了干預媒體的政治工具，這樣的惡不可縱容，否則台灣民主將淪為一潭政治惡鬥的渾水。