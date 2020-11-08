一週之內，時代力量黨主席高鈺婷請辭，國際部主任劉仕傑上《新聞龍捲風》成為箭靶，難得讓時代力量在美國總統大選的新聞熱潮中，成為主流媒體與政治社群焦點。

前一波上的版面，是時力台北市議員林穎孟與黃郁芬，以及高雄市議員黃捷與苗栗縣議員曾玟學等年輕新秀接連退黨，僅剩3席立委與11席議員政治版圖，這也造成高鈺婷在黨內權力核心真空的情形下，臨危受命擔任黨主席。

時力承繼了太陽花學運後續的波濤與漣漪，感召了大批年輕世代入黨從政獲得高支持度，就算一路遭遇泡沫化危機，但仍轉化出今年超過109萬的政黨票。眾人皆知，時力曾經的黨內核心，就是黃國昌與徐永明，兩人走過創黨之路，操盤過多次選舉，在立法院樹立倡議與揭弊匾額，當然是時力核心中的核心。

時代力量如今走進了「後黃國昌」與「後徐永明」的時代，黃、徐這群中堅力量應當才是時力真正的力量，更是時力的腰力。可惜的是，立委林昶佐與洪慈庸，在去年選舉時接連退黨，兩人在立委任內在台北與台中部署的陸軍組織，也跟著潰散。黨團總召邱顯智與高鈺婷雖然在新竹有基本盤，但是兩席不分區立委王婉諭與陳椒華，如今也面臨中央問政與地方經營的兩頭忙辛苦局面。

深入來看時力的「基層」，確實有潛力的年輕人太多了，留下爛攤子說走就走的媽寶也太多了，不懂職場語彙與政治場域的巨嬰也太多了。關鍵是，他們不懂得什麼叫同甘共苦，更不屑革命情感，這些上一世代看重的職場價值觀，他們不願意累積，更不會一起承擔。

蔡英文在2008年承擔起了潰敗的民進黨，江啟臣也在今年大選後承擔起了弱勢的國民黨。蔡英文用8年時間，從北到南重整陸軍陣營，也由下到上強化空軍優勢，民進黨大老都讓路給她，各派系砲火一直對外，這能不能給時力一些啟示？

對比野百合的學運世代，以及幕僚世代在民進黨全面接班，國民黨的年輕人大嘆上位太難，時力與民眾黨的年輕人雖然被捧在手中，但他們仍要真材實料的端出戰功，否則就是浪費彼此的青春了。

35歲的高鈺婷，從政也只有短短一兩年時間，雖有參選立委獲得的七萬三千票做後盾，但仍難防明槍暗箭。高鈺婷就任黨主席這三個月，與江啟臣一樣，首先需要回答黨的論述與路線大哉問，其次要平衡黨內既有勢力，最後則是時間有限，難有戰功服人的核心問題。

在沙文主義的政治場域，參與高雄市長補選的國民黨議員李眉蓁，以及高鈺婷的女性身分與顏值，是一把兩面刃！用得好，可以順勢切斷千絲萬縷的政治死結，蔡英文總統即是一例。用得不好的話，容易被貶為花瓶，更會傷了自己原先就孱弱的政治體質。高鈺婷3個月的黨主席任期，所謂的階段性任務，顯得更像是鬧劇。

時力現階段的腰力有限，連各電視台談話性節目都找不到人來上通告了，在劉仕傑鬧出風波後，時力恐怕更將放棄電視等傳統媒體場域，更難拓展中高年齡層選票與支持度，也還要面對更多茶壺內的風暴！在家裡「沒大人」的前提下，時力也難以部署兩年後的地方首長與民代選舉，屆時恐將面對更大的泡沫化危機。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）