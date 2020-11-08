11月7日是「馬習會」5周年，當年在國民黨失去政權前，馬總統知其不可為而為之，勉力搭起兩岸領導人面對面溝通之橋，為兩岸關係翻開新頁，意在蔡英文上台後，仍能維繫兩岸關係，確保台海和平。

然而，在蔡總統主政後，美國亦政黨輪替，川普總統的「美國第一」不僅逐次升高美、中對抗，更添兩岸波瀾。北京不滿意蔡英文就職之初的兩岸關係「答卷」，而蔡政府亦自恃川普印太戰略的力挺，底氣十足的對抗大陸，獨派綠營支持者遂萌生「法理台獨」有望的想像。

兩岸對抗的高亢氛圍及台灣社會沛然莫御的台灣意識使兩岸的「國族」、「家人」情感意識日薄，建構兩岸「和而不統」的「九二共識」被民進黨操作成「一國兩岸」的同義詞，兩岸關係的定海神針淪為台灣選舉的票房毒票。

誠然，蔡總統仍在中華民國憲法下執政，「一中憲法」阻卻獨派跨過「法理台獨」的紅線，並以此向北京喊話，希望兩岸事務持續運作，維持台海和平穩定現狀，但大陸一手堅持兩岸對話繞不開「九二共識」，一手強化「軍機繞台」的壓力。蔡英文與習近平成為平行線上的陌客，「蔡習會」成為政治奢望。

綠營支持者忘情於成為川普選戰裡「抗中、仇中」選舉操作的過河卒子，無視兩岸隨美、中「脫勾」的兵凶戰危，弔詭地化身為「川粉」，使蔡政府被解讀為孤注一擲的選邊川普。惟事與願違，拜登逆轉選戰，阻斷川普的連任之路。民進黨在驚奇之餘，亟需揚棄意識形態的束縛，重構台美及兩岸關係。

「九二共識」概念的建構者、前國安會秘書長蘇起在「美國總統大選後的東亞新局勢」研討會上，憶起1999年7月李前總統主導，蔡英文主筆的「兩國論」遭到挫敗的過往。蘇起指出，2000年5月，與蔡英文交接陸委會主委工作時，蔡曾言「今後兩國論只會做，不會說」，從此鴨子划水，「兩國論」逆風時慢行，順風時加速。近年，在川普的美、中對抗助勢下，隱而不揚的「兩國論」不僅加速，且有檯面化的趨向，將兩岸「現狀」變成「險狀」。

對於台海情勢升溫下國人最掛心的兩岸關係，哈佛大學榮休教授傅高義為蔡總統提出「要非常小心」的五字箴言。傅高義認為，對於台灣主權，大陸領導人的立場始終堅定，亦恐缺乏耐心，並非「下一代，再下一代」的推延邏輯，故台灣須謹慎因應。蘇起建言蔡政府改弦易轍，停止推進「兩國論」，轉而謀求改善台灣經濟及人民福祉，否則兩岸回歸「鬥」的劇本，為期不遠。

相對於川普，拜登熟稔外交事務，了解中國，可為改善美、中僵局帶來機會，台灣不能以不變應萬變。「馬習會」搭起兩岸領導人對話之橋，蔡總統須尋覓「橋的管理者」，以期兩岸深化相互理解，降低敵意，重建政治互信，為「蔡習會」創造條件。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）