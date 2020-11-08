5年前，馬習會開啟了兩岸和解與和平互動的契機，兩岸領導人捐棄成見、親自握手言和，實可說是「相逢一笑泯恩仇」，成就斐然！

但可惜的是，馬英九之後的蔡英文卻拒絕這份和平的果實，而且堅拒九二共識，寧願選擇兵凶戰危、零和對抗，也不願合作共贏、和平對話，其結果，不但造成台灣民眾人心惶惶，而且戰雲密布，隨時備戰！兩岸關係也急速冷凍，連密使對話也不可為。

就在兩岸敵對情勢瀕臨攤牌之際，峰迴路轉，美國大選結果卻帶來了新的希望。拜登的獲勝，不但宣告川普時代的終結，也帶來了兩岸重啟對話的新契機。

不同於川普的傲慢和張狂，以及對華制裁上顯現的強勢作風，拜登在選前特別在華文媒體《世界日報》投書，表示他將在防疫與氣候問題上，與中國大陸尋求和解與合作，並改善中美關係。至於台灣，也將結合友邦，強化合作。換言之，台海之間將因中美關係的改善，而降低兵戎相見、一觸即發的風險！

拜登的立場反映出美國建制集團的主流見解。完全不同於川普的甩鍋、退群、任性妄為，拜登表明他將會積極改善與歐盟、日本、南韓等盟邦的關係，並彌補過去4年川普恣意妄為而傷害的友邦情誼。因此，他的對華政策將更為審慎，也將尋求更多友邦的支持。質言之，也就是放棄川普的單邊主義，改而採取多元合作、相互包容的立場，並基於共識處理對華政策。就此而論，中美關係將重歸「和而不同、鬥而不破」，「既合作又競爭」。這當然也會影響到台海關係的發展。

但是，儘管拜登的對華政策會更具可預測性，也比較重視外交禮儀，讓對手感覺受到基本的尊重，而不像川普一樣混亂而無章法，甚至讓對手感到屈辱。但中國大陸卻清楚的了解，拜登才是深思熟慮、更難應對的大國領袖。

換言之，中美關係將進入新的盤整期，中國大陸的外交挑戰將會進入新紀元。過去我們經常看到的外交發言人的「口頭對抗」將會減少，但實質的鬥智、角力、理性計算將會形成新的挑戰。在這樣的前提下，台海關係的開展也不會一帆風順，但重啟對話、清楚了解對方的立場，絕不輕易碰觸底線，卻是「馬習會」成功經驗提供的重要啟示。

而在另一方面，由於美國社會因這次大選而分裂，川普革命已在底層社會鼓動一股民粹風潮：激進的反精英、反建制集團、反外來移民，美國社會已形成兩股勢均力敵的對抗力量，而且互不相讓！因此，拜登未來最大的挑戰是來自內部，也就是如何消弭國內的政治衝突、族群對立和社會分化。反建制集團的民粹主義已經構成對自由民主的實質挑戰。因此，如何「安內」才能「攘外」，這將是拜登面對的最大考驗。

基於此，在大選後的記者會上，拜登矢言將成為「全民的總統」，更凸顯了他和川普不同的自我定位。而如何成為「全民的總統」，積極改善兩岸關係，尋求和解與對話，也正是蔡英文面臨的新考驗！

（作者為中國文化大學教授）