眾所矚目的美國總統大選，儘管川普揚言發起法律訴訟，但隨著雙方選情的明朗化，在獲得多家美國主流媒體的普遍認證，多位共和黨大老的立場表態，以及許多國家已紛紛發電致賀拜登當選的情況下，拜登入主下屆白宮應屬底定之勢。

這場總統大選不僅決定今後美國政局發展，也關乎下階段中美關係競合乃至台海局勢演變，故在台灣內部引起不少關注與討論。而近來最受爭論的，便是蔡英文政府是否在川普與拜登之間選邊的「押寶說」，以及過去4年是否在中美之間選邊站或「一面倒」的討論。

對於蔡政府是否在川普與拜登之間選邊押寶，外界主要討論今年國慶的祝賀影片，認為對民主、共和兩黨議員的時間配置嚴重失衡，及駐外人員在官方推特「誤觸」轉發川普夫人的助選文宣。如就這兩個事件來看，有關部門確實有檢討與改進之處。但若就此驟然指涉蔡政府選邊押寶，恐怕不免陷入以偏概全的局限。

誠然，在川普執政的這幾年裡，台美關係在許多領域確實有相當進展，像是美國國會友台法案接力出台，協同友邦增強對台國際處境的奧援，透過常態化軍售強化台灣自衛能力，以應對來自對岸的外交圍堵與軍事威嚇。然而，這樣的支援，除了來自美國行政部門與橫跨兩黨與參眾兩院的國會普遍支持外，也有美國開展以防中為主，推動其印太戰略的時代背景與戰略需求。

除了台美同享民主自由的價值理念，更重要的是，維護台灣的民主自由與安全，免於遭受共軍武力威脅或進犯，乃至造成既成事實，不僅是台灣政府的執政義務，亦攸關美國亞太地區的重大戰略利益。

此外，在川普政府執政時期，台灣政府強化與美國行政部門的互動，亦是基於台灣自身安全與利益之所需，就算當前是民主黨執政亦復如此，談不上押不押寶的問題。

尤其，台美都有定期選舉，必當深知政黨輪替乃民主政治發展的常態。除了長遠良好的台美關係勢必建立在同時與民主、共和兩黨維持交好的穩固基礎外，加上這次選情瞬息萬變，勝負難料，若是貿然押注其中一方，不僅將落得干預美國大選的罪名，亦勢將得罪其中的另一方，這顯然並不符合台灣與當前執政的民進黨政府的利益，亦不符合台灣民間的傳統智慧。

正如民進黨創黨早期，沒有人想到台灣會出現政黨輪替。但當時一些企業家在政治獻金的處理上，或許大筆的主要還是捐給長期執政的國民黨，但也多少會小額贊助支持在野的民進黨，不論其出於民主自由的理想信念，抑或是基於政治風險的分散投資。

此外，對於蔡政府在中美戰略競逐中，是否出現「一面倒」的話題，恐怕也必須從更全面的角度來加以檢視，而非輕率對台灣政府進行單方面指控。事實上，不論是2000年陳水扁執政期間，或是2016年蔡政府上台以來，均向對岸當局釋出過許多橄欖枝，也都希望兩岸能夠重啟交流與對話，本文在此無意贅言。

然而，過去20年的兩岸關係，特別是陳水扁提出「世紀談話」的首次執政，北京當局卻選擇寄希望於國民黨2004年重新取回執政權，未能充分掌握邁入民主化的台灣已不再是兩蔣父子的黨國年代，誤把國共關係等同兩岸關係，一面倒全力押寶國民黨，卻正是過去北京對台政策的寫照。

至於蔡政府是否在中美之間選邊站，除了當下歷史結構因素的制約，或許也要問：當蔡政府為重啟兩岸交流對話進行許多嘗試與努力後，北京是否有給她足夠的善意回應，以為兩岸和平發展營造更大的迴旋空間？又或在改革開放40年後的今天，在重要的對台政策上依然受制於本本主義與形式主義的束縛，繼續讓「九二共識」這4個字成為阻滯兩岸前進發展的障礙？

日前，國共兩黨分別紀念的「馬習會」，其重要性在於為構建兩岸領導人會面機制樹立重要的典範。而當年之所以能夠成行，關鍵仍在於雙方均展現突破政治障礙的決心與智慧。至於美國大選後的兩岸關係能否重啟新局，把握兩岸和緩的契機，顯然也需要雙方領導人共同展現同等的決心與智慧，才能真正為兩岸人民開創和平的未來。

（作者為兩岸政策協會秘書長）