為了避免電視新聞「偏食」而致候選人報導的比重不一，甚至違反《選罷法》規定，NCC均以委外統計各新聞台播送選舉新聞的情形來判定，而最常用的測量指標便是秒數。以今年1月總統大選時的統計為例，年代報導特定候選人最多，達41326秒，接下來依序是壹電視40076秒、東森38701秒、中天37691秒，以及寰宇二台37456秒。不過筆者必須指出，這種「秤斤注兩」看似客觀的量化比較，其實並不適合套用在電視新聞實務上。

筆者現為某電視台自律諮詢委員會成員，為符合「社會公器」期許，該台戒慎恐懼地制定「公平原則」，要求每位候選人在選舉新聞出現的總秒數都一樣。以今年大選為例，就是蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜須各占1/3。不過選將終究有大咖、小咖之分，若硬要露出秒數相同，那只是假公平罷了。更何況秒數多寡並不能代表什麼，重點仍在於報導內容（正面、中立、負面）。一台秒數多但持平，另一台秒數少卻褒（或貶）得厲害，何者較有影響力？

以2014年台北市長選舉電視新聞監看數據為例，連勝文總秒數雖多於柯文哲，但負面報導比率高出不少，因此報愈多，就愈黑。可惜NCC觀測報告並未進一步分析各台新聞內容，能解釋的就很有限。

此外，有些候選人就是容易獲得媒體青睞，可歸諸於文宣策略得法，例如善於包裝個人特質（特戰型男吳怡農、人氣美女賴品妤）、造勢活動富有創意（鐵門夾手陳玉珍、素人歌喉高佳瑜）等，新聞價值自然提高。如果一味強求平等露出，豈不是變相懲罰具先天條件或有後天點子的候選人？

最後，回到所謂的「公共利益」。這個公共概念，在數位時代並非「泛泛大眾」（mass），而是「特定分眾」（demass）。public本來就有區隔概念，因此英粉、韓粉、柯粉，甚至其他粉，只要達到一定規模即可視為公眾，他們總有權收視自己喜歡的新聞內容吧？這也是「媒體近用權」的一種實踐，豈可剝奪。

在當年類比訊號時代，台視、中視、華視這些無線電視頻道確實是大眾媒體沒錯，必須照顧在台灣的每一位觀眾。但現在的衛星、有線電視頻道，其訊號發送與纜線鋪設的相關成本均由業者負擔，並未使用無線電波頻譜，而收視戶亦須付費訂閱，依照經濟學教科書的分類屬於「集團財貨」（club goods，或譯為俱樂部財），雖有部分公共性質，但絕非公共財（public goods）。

況且現在的數位頻道選擇已多達數百個頻道，各擁收視族群，因此新聞台能夠扮演好同溫層，讓閱聽人相聚取暖，就算符合公共利益了，自無「天下為公」之必要。

準此，NCC如硬要指導三立多播韓國瑜新聞、中天強化蔡英文報導，豈非折磨各自的英粉和韓粉？場域就算轉移到平面媒體也一樣，大家會希望看到《自由時報》刊登力挺「九二共識」的社論，或是《中國時報》出現聲援「一邊一國」的投書嗎？如果真有，豈非給讀者難堪，也讓報社下不了台。

日前中天新聞台換照案進行聽證會，有某鑑定人指責韓國瑜報導占了該台去年3月政治新聞秒數的88%，這比率當然偏高。該台為了滿足韓粉，自須承擔「韓天台」揶揄；如此作法是否允當，自可受公評。不過，他台對韓國瑜的報導如果秒數沒那麼多，但全是「黑韓」的，那表現就算良好嗎？其實一樣可議！

媒體與政治的關係向來不是用數學計算的！公廣集團屬於全民，公視、華視等頻道當然要以最高標準的「公共性」來檢驗，這沒得商量。但NCC如果仍以類比時代的思維來規管數位時代的民營廣電事業，這種家父長的角色自然辛苦，也不討喜。制式的新聞秒數比較只是「齊頭式平等」，理應揚棄；該追求的反而是「立足點平等」。

也就是回歸新聞價值，只要成為民調領先群的主要候選人，在各台的新聞就有露出機會，基本上能做到「對手有、我也有」，不用擔心被封殺或被抹黑，但也不強求秒數一致，這就夠了。

至於其他的，就放手交給掌握遙控器的觀眾吧！

（作者為文化大學新媒體與傳播研究中心主任）