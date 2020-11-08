美國總統大選結果雖然並無「官方」之公告，然依目前計票結果，民主黨候選人拜登於明年1月成為白宮的新主人，似已成定局。拜登作為民主黨前任總統歐巴馬的副手長達8年，而其外交政策是否為歐巴馬政策的延續，值得關注。

當年歐巴馬以「改變」作為競選口號時，面對的是伊拉克戰爭及金融風暴後亟待恢復元氣的美國。拜登本次競選口號為「重回美好」（Build Back Better），要尋回美國的包容與創新精神，面對的是因為疫情及社會議題而高度極化的美國社會，也因此拜登必然將以內政議題優先。拜登競選期間，其外交政策主要策士、可能成為國家安全顧問的蘇立文（Jake Sullivan）即直言，拜登必須將外交政策與內政緊密考量，才能恢復美國榮景與領導地位。

以外交政策而言，拜登主張要重新修補與盟友（尤其是歐洲國家）的關係、繼續推動多邊主義、並結合志同道合國家推廣民主人權等重點。與川普的「美國第一」但似為「美國唯一」的思維相較，拜登陣營的外交政策思維應是以歐巴馬的名言「別做蠢事」以及其量力而為、考量結果的後果論者（Consequentialist）的觀點為主。

隨著白宮可能易主，美國的印太政策將出現變化。拜登明言將強化與歐洲盟邦關係、定位俄羅斯為威脅，但不表示他不會重視亞太區域之發展，並應對中國大陸的崛起，我們也應把握此機會重置正處於下墜螺旋的兩岸關係。

川普政府並未改變美國在兩岸之間採取戰略模糊的指導原則，然其強硬的態度，以及政策強度，確實壓縮了台灣在美、中之間迴旋的空間，而中國大陸也藉由加大對我施壓作為回應。美軍的巡弋以及軍售雖有助於抵消此等壓力而讓台灣感到相對安全，但隨著美國大選落幕，若後續「美退中進」而形成新常態，對台灣的壓力可能持續升高。

回顧歐巴馬執政時期，美國在符合其利益時鼓勵台海兩岸互動，並調節台灣與其方向步伐一致。兩岸之間互有攻防但亦有成果，形成整體而言大致良性的循環，包括台灣對國際組織的參與，並受益於亞太再平衡戰略，促成美台全球合作暨訓練架構（GCTF）的建立。

中國大陸亦應思考，持續探底的兩岸關係對其弊大於利，而美國內部高漲的反中疑中情緒絕對不利其發展。未來中方若願意在兩岸議題上展現轉變的誠意，或有助調節國際間的反中情緒。

此次美國大選期間，國內部分政治人物與網紅或對特定候選人展現偏好，但我國第一線外交人員應已平衡交往並對相關陣營人士有所接觸與掌握，這也是我們外交人員的專業性所在。本次大選除總統外，另有眾議院全院以及部分參議員改選，而幾位長期友台的參、眾議員未尋求連任或未能連任較為可惜，但亦有多位台灣連線的成員連任成功。無論最終美國總統由何人當選，我們除與行政部門互動外，亦應當借助1990年代以來美國國會長期對台較為友好的氛圍，持續尋求與美國關係的全面深化，建立可持續性而非僅奠基於領導人個人好惡的雙邊關係。（作者為國立政治大學外交系教授）