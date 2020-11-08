拜登可望當選美國總統，民意如流水，4年前共和黨全面執政的局勢改變。2016年川普勝選關鍵是在2012年支持民主黨的6州轉而支持川普，而在這次選舉中，「翻轉6州」中，目前有3州又重回民主黨陣營；再加上2016年支持川普的州目前有2州倒戈支持拜登，「新翻轉5州」決定這次選舉結果。

川普敗選是繼1990年老布希總統連任失利後，首次現任總統無法連任，再次驗證「經濟不好必定連任失敗」的鐵律。在年初《美中貿易協定》生效後，美國人民大多認同川普的經濟政策，也看好未來經濟前景，川普聲望達到巔峰；反觀民主黨內初選仍混沌不明，當時普遍看好川普可以順利連任，但由於川普輕忽新冠肺炎疫情而拖垮美國經濟。川普自豪在「美國優先」之下帶回美國的工作，卻遠不及因經濟崩盤在國內流失的工作；再加上警察殺民事件引發民怨，以及個人爭議風格，幾乎賠光他所增加的政治資本，這可由川普此次落後的普選票遠高於2016年的286萬票得到驗證。

拜登未來4年會以內政優先，必須面對低迷的經濟、高失業人口、惡化的疫情，以及財政貿易雙高赤字等問題，更要修復兩極化對立，被選舉撕毀的社會。川普主要是以類似印鈔票的方式來紓困，但效果不大，反而造成美國沉重的財政壓力。美國是以內需支撐經濟，民間消費占GDP的7成，必須先由疫情中脫困，內需市場升溫才能帶動經濟反轉。當然若是無法振興經濟，拜登也很難連任，不過4年後拜登已經82歲，年齡將會是拜登另一挑戰。

川普雖號稱照顧弱勢，但拜登認為其政策卻偏向富人。特別是減稅並未使美國企業增加投資，生產力也未提升。所以拜登主張將川普由35%調降到21%的公司稅，調升至28%，此對未來全球資金流向及匯率的影響值得關注。

在對外政策方面，拜登仍會將中國視為競爭敵手，特別是在新科技產業上全力制衡中國，美國也會嚴格監督中國履行美中第一階段貿易協定。不過拜登也認為美中關稅戰對美國並無益處，所以可能會透過談判限縮雙方懲罰性關稅的範圍。拜登也不會動輒對他國加諸貿易保護措施，而會積極改善與盟國的經貿關係。

與川普鄙視多邊機制截然不同，美國未來會務實參與國際組織。美國會取消退出《巴黎氣候協定》，推動再生能源，發展綠能產業；美國也會重返川普退出的世界衛生組織（WHO)，也會支持世界貿易組織(WTO)改革，並評估加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的可行性。

面對美國新政府，台灣首先要能有效銜接川普時期所推動的台美合作項目；另外台灣對「美台貿易協定」有很高的期待，未來在面對美國負責貿易談判的貿易代表署(USTR)人事更迭下，如何取得具體進展，也是另一挑戰。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）