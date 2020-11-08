如果拜登明年1月20日可以順利就職，美國至今共46任總統，除了川普，拜登可算是最不具總統相的總統。川普在2016年是眾人都不看好的黑天鵝，拜登則是每次民主黨總統初選都有他，但最後都不會被選上的候選人。

拜登這輩子參加總統初選3次，最早一次在1987年，當時因為被揭發多個競選講稿抄襲自甘迺迪總統、參議員羅伯特‧甘乃迪（甘迺迪總統兄長）與英國工黨主席尼爾‧金諾克而黯然落選。最近一次則在2016年欲承接歐巴馬留下的總統寶座，後因歐巴馬在最後時刻轉支持希拉蕊而飲恨退選。

很多事情努力就可能做得到，但參選美國總統這件事不是越認真就越有機會成真的。拜登的當選涉及歷史的偶然與必然，偶然是若2016年是他而不是希拉蕊代表民主黨參選總統，在當時美國許多民眾厭倦了華府建制派的嘴臉時，拜登一樣會落選。歷史的必然則是：過去這4年有一個鷹派且具有決斷性格的川普總統，就注定要選出一個中道溫和的拜登來替代他。美國人吃了4年的重口味，覺得夠了！要換一桌清粥小菜來「清淡」一下。

拜登性格怎樣清淡？「有經驗」與「不慍不火」是兩黨給拜登的稱號。許多人都叫好人緣的拜登「喬叔叔」。好萊塢明星瑪莉莎‧麥卡錫在選後的推特上貼出一張漫畫，畫中是2018年已經往生的前亞歷桑納州共和黨參議員麥肯與2020年往生的民主黨的喬治亞州眾議員、非裔民權領袖約翰‧路易斯，兩人化作天使背著翅膀，看著川普落選與拜登當選，高興地擊拳互相道賀。這一紅一藍的政壇老將都十分討厭川普，並且生前與「喬叔叔」維持友好關係，可以說拜登是那種參議院若有法案需要跨黨派支持就會想到的人選。

初步的觀察，拜登是一位來自於破碎家庭的總統，且破碎多源於意外。拜登的元配奈利亞‧杭特在1972年的車禍中喪生，當時襁褓中的1歲女兒也受重傷，幾個禮拜後死亡。大兒子曾擔任達拉威爾州的檢察總長，2015年因罹患腦癌死亡，只留下現年50歲的二兒子杭特‧拜登。而這次選舉中川普陣營揭露了許多杭特的醜聞，包括與俄羅斯、中國的交易，甚至還流出性愛影片。一時之間成為刀刀見骨的負面選舉。事實上杭特也曾因吸食古柯鹼，被服役的軍隊退訓。

現在的美國已經分裂成兩塊，跟4年前一模一樣，拜登已在家鄉達拉威爾州的勝選演說中訴求團結，希望包容川普的支持者以彌合社會分歧。但高齡77歲的拜登步履難免蹣跚，年輕的女副總統賀錦麗會扮演突發情況下的何種角色令人關注。另外，拜登一定會一改川普的對外政策，包括對中的單邊主義，回到多邊主義來運作。拜登對於台灣的立場常反覆，其參院投票紀錄多依民主黨團的立場進行投票，建議政府要對拜登的幕僚進行細部研究，較有機會掌握其對台可能的政策。（作者為信民兩岸研究協會研究員）