25歲的夏天，因為疫情，我結束上海兩年整的工作再次回到台北。隔離結束後，為了賺點小外快，胡亂接了幾份展場差，也面試了幾份工作，這樣混混噩噩地過了兩個月後，決定在嘉義朴子醫院工作。

離開台北前，所有人看見我時的話題八九不離十──「妳為什麼要去鄉下工作？」或「妳真的要去鄉下工作嗎？」──那種語氣搞得我好像不知道何謂鄉下，問到最後我也都煩了，我也就會氣悶悶地回道，那請問，為什麼我不能去鄉下工作。語畢，氣氛依舊熱絡，大夥兒總有各種話可以繼續天花亂墜。有次，坐我旁邊的朋友和我說，幹什麼那麼認真，就隨便亂搭，就當口輪匝肌運動。

第一次離開家

突然沒來由的，我想起兩年前二十三歲的夏天，我第一次離開家，漂泊到上海開始了我人生的第一份工作，還記得那時我剛出了海關，淚流滿面，步步回頭，真是明了張嘉佳的浪漫，那機上窗外是濡養我長大的台北，我卻只能一直朝彼此相反的方向繼續向海上飛行。坐在我旁邊的老婦婆，見我臉上稚嫩的淚汩，熱絡地想和我搭話。

也不管我的心情，她霹靂啪拉地講了許多風馬牛不相及在上海的過往軼事──那些光鮮亮麗外表的人大底是裝的，其實他們每天早上五點起床，穿得人模人樣地倒尿壺後，接著去上班。又說什麼她從前的房客，本窮小子一枚，但很有禮貌，後來沒過多久，竟開著賓士，有著司機，辦公室也是很豪華，我問道他幹什麼去了，那房客自個兒也沒什麼頭緒，喃喃和老婦婆說，這運就來了，無法擋唄──老婦婆繼續天花亂墜，但在我耳裡都似乎是她對於上海生活過度想像和風光。

聽著聽著，我不自覺地躁起，我問起她一直抱在懷裡的《抱朴子》，沒想到又是開啟她另一串自誇自擂的頻道，說自己也是來上海之後靠著房地產翻身，開始學中醫，看了諾貝爾獎得主屠呦呦，說想效法屠呦呦成功的祕訣，開始看這本書，希望和屠呦呦一樣在這本書找到新的治療方法。接著又是口沫橫飛了一般，紅酒混雜著飛機餐附的餐包殘渣，噴到我的褲頭，我尷尬地擦掉，繼續聽她說話。下機前，有個沒吃過的餐包留在座位上，經過時她拿了起來說要帶走。

那是我到上海的第一天，這一眨眼，眼前已經是南下嘉義的高鐵車廂，這次相距兩百多公里下的搬家，反而比兩年前從台北到上海七百多公里的遷移還艱鉅，因為什麼都想省，能從家裡南下的日用品，就盡量不買。

相較於以往曾待過的地方比，朴子人真的都很滿熱情的，新同事們總告訴我有困難盡量說，我們盡力幫。但經過兩年的社會歷練，這點兒人情世故，我不想叨擾。但這些熱情照樣每天每天地重複，久而久之，我也就開始習慣這樣的「熱情」。

有天，我向醫院的某個老看護問起哪兒可以買到一百顆便宜的雞蛋。老看護叫我去跟阿薛要。這老看護在醫院工作應該至少七、八年左右，對這兒的生態很熟悉，平常訂飯或號召，老看護都會幫忙，也算是這邊治療室裡的小老大。在我們這段對話時，阿薛剛好就在旁邊。

談談阿薛吧，到職這一個月的醫院裡大家話家常、串門子和送禮等，我想阿薛的背景應該是嘉義縣的地頭蛇之一。再加上這醫院裡的治療室開山祖就是阿薛，又逢上最近上任的新院長是復健科醫師，阿薛實名地升職有望，我想，這讓阿薛在人情上常有些矛盾心態吧。

所以我才會選擇向老看護問雞蛋的事，只是想知道市場裡會不會有量批雞蛋的攤販可以讓我詢價，沒想到這老看護直接把球丟給阿薛，還和阿薛開玩笑地威脅道，反正她那一百顆蛋就交給你負責啦，你們家不是固期有雞場的人給你們送一堆蛋到家裡。

老婦婆的忠告

這忙變成幫也不是，不幫也不是。這忙一成了後，阿薛開玩笑地和我說，沒有下次，太麻煩了。

「給妳一些忠告吧。在上海，千萬不能讓別人知道妳很嫩，在上海，大家都是單打獨鬥的，大家都想光鮮亮麗的，永遠記得廣結善緣，遠離複雜的人，彼此心知肚明即可，千萬不要太相信別人說的話。」

我差點忘了我在上海學到的第一課。

（于橘／台北市）