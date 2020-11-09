兒時記憶裡，祖籍山東的父親，常一手握把蒜白青蔥，一手拿著紮實的槓子頭，無視蔥蒜的嗆辛微辣，大口咀嚼，便是一餐，還忙不迭的跟我聊起他小時候在山東的軼聞：一位老鄉上山幹活，布袋裡帶了幾個槓子頭當午餐，中午要吃時，沒想到手一滑，槓子頭逕往山下滾去，老鄉急忙飛奔追去，一路追到山下，跑得氣喘吁吁，好不容易找到了，沒想到槓子頭一路碰撞卻絲毫無損，連個刮痕破皮都沒有，但細看近旁卻有一顆被撞裂破碎的石頭！

當時我年紀尚幼，似懂非懂直呼父親吹牛，把笑話胡謅當軼事奇聞，哪有比石頭硬的乾糧，那要如何嚙咬下肚呢？

轉眼過了數十載，時間的河無聲無息，今天在眾聲喧嘩的街上，不經意見到這流動攤位正賣著少見的槓子頭，粒粒用粗麥老麵粉做得圓圓紮實。

剎時，我怔忡在攤位前半晌，直覺恍如隔世一般，我掏錢買了個槓子頭，就在街邊大辣辣嚼了起來。

脆硬的外皮，像是在啃咬著索然無味沒有發酵的紮實麵糰，一陣細嚼慢嚥之後，滿嘴盡是淡淡的麵粉香濃，在口腔充盈散出，清爽淡雅。

我恍然才明白，槓子頭是年輕離鄉，投身韓戰的父親，思念的鄉愁舊物；而我則在細嚼間，讓餅脆的甘醇麥香，引領我回憶著那段兒時與父親共處的孺慕溫暖……

我多買了幾個，讓餘溫透過紙袋暖著手、溫著心，我默默遙祭祝禱：願仙逝的父親同來共饗，歡洽笑語，一如當年。（段致平／新北市）