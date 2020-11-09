大陸「十四五時期（2021～2025）」即將到來，而該時期對台經貿政策方針，經中共中央於日前正式公布，決積極推動相關交流合作；這無疑是兩岸領域眾多廠商的利多消息。兩岸經貿近年雖飽受多項非經濟衝擊因素的嚴酷考驗，但已經證明雙方在這層面實具有根深蒂固的「互相需要」質素。亟盼雙方主政者未來都能給予兩岸經貿自然發展空間。其中，若能充分尊重市場法則、相對減少人為政治考量，即能讓兩岸經貿邁上可大可久的「新常態」，且當前正在迎來重要契機，值得掌握。

中共「十九屆五中全會」閉幕數日後的11月初，恰是美國總統大選投票日前夕，中共中央正式公布本次五中全會上討論通過的「關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議」之全文，文中具體指出，十四五時期內，要全力推動大陸科技自立自強、加快發展現代產業體系、形成強大國內市場、暢通國內大循環、促進國內國際雙循環等，以充分應對新形勢、開創發展新格局，並為2035年達成社會主義現代化目標創造堅實條件。

這項文件裡，也系統化地表述了十四五時期的對台政策方針，其主軸是經貿，兼及民間社會事務。表述重點諸如：加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場、支持台商台企參與「一帶一路」建設和大陸區域協調發展戰略、支持符合條件的台資企業在大陸上市、加強兩岸基層和青少年交流等。其字裡行間展現了積極推動相關交流合作的政策意向。

相較於五年前中共十八屆五中全會通過的「十三五規劃建議」，本次所通過新規劃推動對台經貿之「積極性」並不遜色。十三五規劃的相關表述重點包括：以互利共贏方式深化兩岸產業合作及協調發展、推動兩岸金融業合作及貿易投資等雙向開放合作、擴大兩岸人員往來、通過兩岸交流合作讓更多台灣普通民眾及青少年和中小企業受益等。

對照前後兩個五年規劃，可發現陸方在推動對台經貿交流合作方面，始終保持穩定的力度，乃為業界所欣見。眾所周知，近五年來，兩岸經貿業務頗受非經濟因素衝擊，如民進黨兩度贏得我方總統大選、美國川普政府在政經戰略上「拉台制中」、新冠肺炎疫情阻斷兩岸人員往來等；惟在如此嚴峻形勢下，陸方一直維持推動兩岸經貿持續發展的政策方針，可說相當不易。

事實上，兩岸雙方在經貿上「互相需要」的基本屬性，是重要支柱。如近年大陸經濟創新升級和保增長、穩就業，亟需台資廠商提供高科技產品或赴陸投資設廠。而我方，自蔡政府於2016年首度上任迄今，大多數月份台灣對大陸出口額都是亮麗增長，因而其一直是蔡政府力拚台灣經濟成長的重要憑藉。

特別是，今年初以來的嚴峻形勢，更加證明兩岸經貿「互相需要」生態之深厚；即疫情加上美對中科技戰之雙重考驗下，兩岸貿易非但沒有萎縮，反而快速增長，因陸方急切地從台灣採購大量以積體電路為主的電子元器件，俾支持其高科技供應鏈運作，結果促成今年前三季台灣對大陸（含香港）出口額大幅增長13.3％，也讓台灣有條件力拚今年經濟成長率稱冠四小龍。

如無大陸市場來相挺，則今年台灣經濟在疫情陰霾下，勢必難有像樣的正成長。偏偏蔡政府今年初以來，在政策面卯勁呼應美國川普政府的制中政策，徒然激化兩岸政治矛盾，也承受了美國大選結果「變天」的政經風險。

明年初，大陸十四五規劃將開局，美國新任總統也要就任並重構對中政策；這正是兩岸經貿總結經驗、邁上新常態的契機，盼兩岸主政者都能加以掌握。

而所謂的新常態，重點是充分尊重市場法則，讓兩岸經貿能自然發展、可大可久；反之，人為的政治性拉拔或打壓都非必要，應盡量減少。而新常態下合宜的具體作法，舉例而言，如陸方能容許台商按公平、與陸商同等的招標規範，爭取承包「新基建」項目；或台方能放寬公部門採購陸產交通、能源裝備限制。這種舉措，都能給兩岸經貿帶來新氣象。

而兩岸經貿新常態的最佳境界，應是兩岸恢復制度性經貿協商。這誠然難以在短期內實現，但雙方不妨先在WTO（世貿組織）進行對話，以解決彼此間經貿問題，並尋求發展共識。為兩岸互利共贏計，雙方官署終須交流互動，豈可長年不相往來？