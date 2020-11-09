美國總統選舉落幕，民主黨總統候選人拜登上演逆轉秀贏得大選。川普臨去秋波退出《巴黎氣候協定》已於4日生效，他可能未想到，執意退出協定反而可能提供美國和中國、日本在「反地球暖化」議題展開戰略合作的契機。

川普認為中國製造汙染，美國保護地球，國際社會卻「懲罰美國」，因而執意退出《巴黎氣候協定》。但拜登能源政策與川普大不同，拜登支持聯合國跨政府氣候變遷專門委員會設定的目標，承諾若當選總統，就職當天就會重返協定。

拜登參選之初即宣布，當選後將投入1.7兆美元，在2050年達到全面潔淨能源與零碳排放的目標。今年7月再拋出2兆美元改造能源計畫，預計2035年前實現「零碳汙染發電」，且2050年前達到全美零碳排目標。拜登亦倡議在司法部下新設「環境與氣候司法局」，並在研擬政策時兼顧美國多元族裔的差異。

無獨有偶，日本菅義偉內閣亦高度重視地球暖化問題，菅義偉首相在眾議院全體會議發表就職後首次施政報告，其中最受注目無疑是2050年實現「零碳排」，此為日本內閣首度對此提出時間表，亦是日本致力降低地球暖化的表態。從菅內閣的「2050零碳排」宣示，嗅出菅義偉與支持傳統石化發展、不相信地球暖化問題的川普，在環保及能源政策上大相逕庭，但卻與拜登相契合。

未來美、日在環保與綠能產業上應能創造雙方印太的合作中成為新的共同倡議，並將此導入諸如《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）及亞太經合會（APEC）等印太多邊經貿合作架構，深化美日關係與引領未來印太區域的產業與環保相關規制。

較諸川普既定的「美國第一」，拜登的政策主張更與菅首相合拍，美、日對話相較現在應有更多共同的語言。菅義偉表示在外交和安全保障方面，將以美日同盟為核心，強調美日同盟是「外交和安保的基軸」以及「印度太平洋地區及國際社會和平、繁榮、自由的基礎」，對於大陸，菅義偉表示，應該堅持的意見即堅定地堅持，並在共同的各種課題上繼續合作。

菅首相6日在參議院答詢時表示，陸、美建構安定的關係不僅符合日本的利益，對國際社會的和平與安定極為重要，日本樂見能使大陸善盡責任的陸美關係。菅首相的發言窺見日本期待美國大選後，在川普選舉操作下急遽惡化的陸美關係能重回軌道，避免陸、美走上衝突之路。

美國東亞研究權威傅高義認為，日本在中美關係上扮演著極具分量的溝通角色，兩強在地緣戰略上的競爭難解，但非全面對決，日本正可創造調合鼎鼐之效。大陸亦支持「綠色經濟」，大陸國家主席習近平曾指出，《巴黎協定》代表全球綠色低碳轉型的大方向，是保護地球家園需要採取的最低限度行動，各國必須邁出決定性步伐，日、美、中三國在推動綠色低碳經濟上，有很大的合作空間。

美國是全球人均溫室氣體排放最高國家，大陸碳排總量占比全球最大，達28%。陸、美在減碳中缺席將不足以成事，「零碳排」應可成為日本於兩者間搭橋的楔子。因此，美、日在環保及綠能議題上，將與大陸形成何種競合關係為今後觀察陸、美、日三邊互動與印太戰略發展的新重點。

在「十四五計畫」中，大陸矢言全力發展「綠色經濟」，推動低碳循環經濟，促進新能源革命，鼓勵再生能源投資，發展風電、大陽能及氫燃料等清淨能源，促進人與自然和諧共生。顯見「綠色復甦」為疫後大陸經濟之所繫，更是「十四五計畫」的灘頭堡，攸關「2035年中產階級收入倍增計畫」的成敗。

此外，大陸在經濟發展目標中，對「綠色經濟」的宣示亦著眼於與歐盟的投資協定談判，因7年來「碳排」始終為雙方爭執的焦點。9月14日陸、歐舉行領導人視訊峰會，合作應對氣候變遷為對話主要議題之一。習近平在聯合國大會宣布力求2060年前實現「零碳排」，此承諾受到歐盟成員一致好評。

誠如習近平所言，「世界不能再彼此孤立」，「川普主義」將在拜登主政後退潮，大陸的不確定風險可望降低，有利於2035年願景的實現。其間，地球暖化是全球性的挑戰，不是川普言下的「假議題」，大陸可以在「綠色經濟」發展上結合美、日及歐盟，使大陸與世界有牢固的「接點」，走出「川普主義」下的脫鉤陷阱。