拜登時代來臨，綠營網軍不知所措，甚至有人還持續散播拜登作票的假訊息，其實從台灣利益出發，拜登當選反而是台灣的戰略機遇期，既然蔡英文總統念茲在茲的就是兩岸關係穩定與和平，現在要回到兩岸官方交流有其困難，至少先回到2016、17年鬥而不破的狀態吧。

民進黨內有人士說，台美關係40年來最佳，與此同時，兩岸關係卻是兩岸停火後最緊張時刻，美國打台灣牌，卻不促進台灣利益。

拜登的兩岸路線大家猜，但有幾點事實，一是他是首位與習近平深入交流的美國政治領袖，他在副總統任上，就與準備接班的習近平展開接觸。2011年，當時拜登以副總統身分訪中，登陸行程長達5天，與習近平一共交談10多個小時，之後2012、2013、2015年，習拜兩人再會面；二是他的國安團隊以歐巴馬時代的成員為主，可以想見，會與大陸維持鬥而不破的關係，三是他上任後，防疫並拯救美國人的生命，是當務之急。

習近平不至於利用拜登上任前，或上任後在台海有大動作，否則等於給拜登沒面子，必遭強硬報復，觀諸蔡英文上台後對大陸舉動，都是美國有一動，她再配合一動，現在美國暫時不動，她肯定不敢亂動。從此角度來看，拜登上台，是蔡政府帶台灣脫離每天活在武統陰影、每天在台海上空兩軍你來我往的兵凶戰危的好時機。