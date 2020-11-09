美國民主黨拜登終於獲得過半的選舉人票，當選總統。拜登勝選，未來數年的美國和世界大局將呈現相對穩定的局面，因為拜登出身於傳統的美國精英政治，同時又擔任過歐巴馬的8年副總統，應當熟知美國的國內外政策，因此，國家利益、國會關係、國際關係等，拜登肯定會處理得很好。加上他個人的遭遇，年輕時的家變，一場車禍失去了妻子和女兒；幾年前長子因病去逝， 這一連串的打擊，拜登都能否極泰來，因此，他肯深知人間疾苦。這個經驗，增加他處理政務的同理心。

在兩岸關係上，個人認為會有相當的轉變：一 台灣當局近兩年走向極端反中，甚至立了《反滲透法》恐嚇台灣人民。基本上是民進黨和蔡英文受到川普政策的鼓勵和支持。台灣當局在反中的旗幟下，獲得空前的紅利，蔡英文和民進黨繼續贏得執政權，走上一黨專政的道路。忘了台灣是一個以民主為自傲的華人地區。

台灣當局更變本加厲落入反中、仇中、抗中的漩渦裡，同時運用媒體向台灣人民洗腦，特別是對年輕人。說大陸將武統台灣，美國也會協防台灣。更藉此激勵民眾支持民進黨和蔡英文的民意。

幸好，美國的官僚體系，有自己運作的底線，嚴重警告民進黨和蔡英文，別以為美國支持台獨，因此才有外交部長吳釗燮公開聲明，不尋求建立台美外交關係，不期望美國協防台灣。

然而川普的不確定個性，讓民進黨當局仍存在希望或許川普會支持台獨。現在拜登勝選，民進黨的期望可以說是全面落空。台灣失去川普的靠山，只好默默面對崛起的大陸，因此，兩岸對衝情況會降低。

二、因為拜登是傳統美國政治人，所以他會迅速銜接川普失去的國際關係，拜登會重返亞洲，務實面對中國的崛起；美國也會重新加入跨太平洋戰略夥伴關係協議（TPP），中國大陸也有可能加入。在這樣的趨勢和現實下，台灣只有被迫降低姿勢，主動尋求與大陸妥協，因此兩岸關係的對抗非降溫不可。

三、美國的基本政策是希望台灣海峽保持穩定，維持現狀對本區所有國家都有好處，因此，美軍穿梭台灣海峽及南海這件事，理應會降低。美國將以全面合作核談判來取代對抗，兩岸劍拔弩張的情況會消失。

四、國家發展基本盤是老百姓要過得好，民進黨政府不顧大陸150萬台灣人和台商的利益，只想騙取台灣的執政權。

然而台灣以及兩岸互動是小氣候，美中互動才是大氣候。拜登勝選後的美中關係必將降溫，美國也不會支持和利用台灣當局這種有可能往台獨暴衝的棋子。因此會由美中的協商來制約台灣當局，因此兩岸對立的降溫是可以預期到的。

兩岸關係的走向，基本上要靠兩岸當局的善意，現在兩岸關係已經走入交惡的境地，民進黨必須先釋出善意，兩岸唯一的交集也只有九二共識，這個問題如不克服，兩岸仍將停滯不前。但至少民進黨惹起的對抗，將因為拜登勝選而降溫了。（作者為中華兩岸事務交流協會會長）