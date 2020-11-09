拜登當選美國總統，各國元首紛紛發賀電祝賀，蔡英文總統不落人後，一早就在推特發文恭賀，行政院長蘇貞昌還急著宣傳，卻指總統已致電拜登，民進黨上下忙著攀關係不惜扯謊，難怪挨批欺騙成習慣。

民進黨選前挺川普，從綠委蔡易餘戴著挺川口罩進入中常會就不證自明；加上川普4年任內對我10次軍售，蔡政府為此被貼上「親美抗中」標籤，但美國大選未正式落幕，川普四處爭訟，此刻蔡總統急著翻出之前拜登的推文祝賀，顯然不尋常。

首先，蔡總統一早發推文慶賀拜登，還開了國安首長會議，蘇揆卻說蔡總統致電拜登，畢竟4年前，川普當選後，「川蔡熱線」通話10多分鐘，倘若蔡總統再次致電拜登，這是何等大事，蘇揆搶在府方之前發布還真不尋常，只是馮京變馬涼，趕緊澄清。

再者，府方人士說，蔡總統也召開國安首長會議，但國安局長邱國正卻說，因為是外交議題，他和國防部長都沒參加，對照大選前一刻，蔡總統才召國安高層會議，大方公布會議照片，此次選後重要會議卻少了國安重要幕僚，府方人士扯謊也不尋常。

一連串不尋常的反應，看得出來拜登當選，確實對民進黨帶來極大衝擊，因為連美國在台協會（AIT）官方臉書都遭川粉狂洗版，不少側翼組織更轉戰其他社群團體質疑大選的公平性。

外交問題複雜，台灣內部挺川情緒更找不到出口，蔡總統搶先發推文恭賀自然惹議，外交部長吳釗燮趕緊補推文感謝川普，更稱「這是2300萬人民不朽的遺產」。但川普價值一下子變成遺產，真讓人情何以堪。看來押錯寶的民進黨，想翻轉賭盤，卻像極了郎中。