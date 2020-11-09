經過蠻牛川普近4年橫衝直撞，不但美國內部撕裂的傷痕更大，與盟國及國際組織間的裂痕也擴大了。拜登接收的是一個爛攤子，而且川普「遺產」將如幽靈般漂浮在美國內部與世界上，拜登需要好好修補美國內外的破網。拜登雖然勝選，但贏得不夠漂亮，參眾兩院改選，民主黨的戰果也未如預期，拜登執政前途多艱。

拜登的勝選演說令人動容。他以「團結」為基調，將對抗新冠肺炎疫情列為優先，信誓旦旦團結全國人民。他吟誦基督教詩歌「乘鷹翅膀」感謝支持者說，「我每件事都欠你們」，宣告美國「妖魔化的時代從此刻結束」。

本於團結情懷，拜登向川普支持者喊話：「讓我們給彼此一個機會。」並誓言：「我保證做一個不讓國家分裂，而是團結美國的總統；做一個不看紅州或藍州，看美國整體的總統；做一個全心工作以贏得全民信任的總統。」

矢言恢復美國靈魂

美國當前最緊迫而必要的事，就是彌合傷痕，減緩對立，調和分歧，促進團結。美國人民這回選擇拜登替代川普，正是因為意識到美國不能再任由負面能量摧折，不能再相互無休無止地狠鬥，不能繼續踐踏美國長久奉行的價值與理念，不能再當國際上的問題製造者和規則破壞者的角色。美國要再次偉大，首先要把川普這個破壞性領導人拉下馬，換上拜登這位具有文明修養、立場中庸溫和而又宣告要「恢復美國靈魂」的人。

美國人民在這個退無可退、爛無可再爛的歷史性關鍵時刻，做出明智抉擇，展現多數人還是清醒而清晰的，也展現美國民主韌性很強，禁得起考驗，即使面對川普這個煽動能力高強的民粹主義者，面對川普拒絕接受敗選事實而負隅頑抗，美國民主制度還是有糾錯、導正與抵禦的基本能力。

美國民主制度存有問題，這次選舉明顯揭露，需要更新與強化；美國的社會矛盾層面廣泛、對立深重而棘手難解，從新冠疫情、反種族歧視到這次大選，在在顯示再不弭平裂口，美利堅合眾國將有裂解之虞，需要全方位診治；美國內憂重重，在國際上扮演的角色陷入迷惘，再讓川普以美國優先的自私而狹隘對策肆虐近4年，國際威望、外交關係與影響力大減，甚至嚴重損害國際組織與規則的運行能力。

拜登誓言團結美國不同立場的人，是必要而緊迫的，但美國割裂的世界上各色各樣的網，同樣亟需縫合，重新團結起來，至少要恢復國際間的協調機制。拜登的挑戰堪與「後越戰時期」相提並論。

美國割裂世界的網

領導人本應設法彌合內部政治、經濟、社會、文化的衝突對立，但川普反其道而行，他卯勁製造衝突，擴大對立，企圖從中謀取政治利益；一個在世界居於主導地位的國家，理應帶頭尊重國際組織，遵循國際規則，提升國際間的協商機制，緩和國際間形形色色的衝突，川普領導下的美國，事事皆美國至上，只謀短期利益，休管他國命運與國際秩序。川普對美國與世界危害之烈，美國幾無前例，也是人類歷史罕見。正是因為他留下的世界與美國病症嚴重，所以世人與美國人民對拜登寄望甚高。

美國國力近年趨弱，固然受制於製造業生產力與國際競爭力下降，更重要因素在於連年對外征戰耗損國力，另一個原因是多次極端的紓困救急辦法耗費龐大資源，內部各層面矛盾的擴大與深化，亦產生重大的內耗效應。

政治上的兩黨對立造成的決策無方與政務懈怠顯而易見，其他層面的矛盾雖較隱晦，但也相互掣肘，減損國力，比如族群衝突、階級對立、貧富差距、城鄉差異、世代分歧，無不摩擦不已，嚴重損害國家的內聚力與對外的競爭力。

美國社會的分裂成因複雜，處方難開，但首先必須站在國家全局、整體利益與利益平衡的超然立場上構思對策，對於國際問題，同樣要擺脫美國第一的思維模式，以世界共同福祉為優先，互惠互利為第一。

畢竟，美國仍有無可替代的影響力，斷無只掃門前雪或只圖自家利的道理，否則就將任憑叢林法則支配國際社會，甚至自己就是叢林法則的實踐者、國際不正義的加害者。

拜登號召團結是正確的第一步，接著就要看美國體制的修復能力及拜登團隊的組成及其執行力了。