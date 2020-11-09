明年元旦晉升的將領名單，軍中已開始作業，海軍潛艦小組重要成員、海發中心主任邵維揚少將未在晉升中將名單內，傳出邵有意請辭，提前退役；為此，國防部長嚴德發還特別與邵維揚通電，表達對人才的重視。其實，邵維揚能否升中將，答案很簡單，如果海軍少了他，潛艦就造不出來，那就升；如果不是，那就照將領升遷規定辦理。

傳聞是說，國防部晉升不重視海軍，邵維揚要提前退伍，多位朝野立委質詢關切。嚴德發說，邵維揚明年12月少將屆齡，有通過電話；有關將領晉升，海軍會檢討，優秀的專業人才，國防部都希望留。

邵維揚明年底屆齡，所以還有兩次晉升的機會，如果明年元旦錯過，只剩明年7月1次機會，由於變數大，在先升先贏情況下，最好是爭取明年元旦這波升中將，所以才會有邵維揚請辭傳聞。

由於邵維揚的確是潛艦國造關鍵將領之一，一說是軍火商透過外界放話，逼軍方處理邵的晉升問題，早點安排邵晉升中將。如果是這樣，如此大張旗鼓招搖，還引起國會民代關注，對邵反而不利。

也有人研判，這位軍火商明著是幫邵維揚升中將敲邊鼓，暗地是想高官送人，安排更中意的人選接替邵，甚至算準，軍中文化是專打出頭鳥，把邵維揚捧得愈高，就摔得愈重，最後邵真的只能黯然自少將職位退役。

另一說是海軍內部有人力挺邵維揚，希望邵能於明年元旦升中將。如果是這樣，海軍就應該檢討1個中將缺給邵，而不是要國防部騰出1個中將缺。邵維揚少將只當過海發中心主任這個職位，依軍中經管，邵維揚是不夠格升中將的，因為歷練不足，但海軍若是認為少了邵維揚，潛艦就造不出來，或是可能造得不順利，總之，國造潛艦不能沒有邵維揚，那就簽報，一是把海發中心主任編階由少將改為中將，一是將邵調到中將職位，但仍負責潛艦建造。

事實上，軍中晉升科技專業將領也有前例，軍備副部長張冠群上將由中科院長直升，即是一例。此外，邵維揚也可以專案延役。如最後仍升不到中將，但因科技專業，是潛艦國造靈魂人物，可以簽報延役，每年檢討1次，最多可以延4年。

此外，也有人認為，邵維揚參與潛艦國造第一階段的設計執行工作，長達4年，唯潛艦現進入第二階段的首艘建造，邵的階段性任務完成，如果海軍仍需要他，可以讓邵退役，再安排到中船負責相關建造事宜。

不管是軍火商或是海軍內部出手，放出邵維揚有意請辭的風聲，都只會幫倒忙。沒有邵維揚，國造潛艦不會做不下去。