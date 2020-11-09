柯文哲和侯友宜兩市長為雙北環狀線經營權隔空交火，迄今未歇。柯市長甚至拉長戰線，酸「淡海輕軌賠到不省人事」、「新北市若堅持3年後收回環狀線，資本額10年就會賠光」，而侯市長則反擊：「北捷前5年虧損也非常嚴重」、「新北捷運公司絕對有能力負起責任，讓新北捷運更好」。實情為何？

從長遠看，「每一條捷運路線由一家公司營運」，柯市長主張沒錯，但是現在強要自己營運，時機點就不對。畢竟從侯市長立埸來看：一、環狀線提前收回，一年可以省下約1億3千萬元虧損，可以增加3千萬元附業盈收，如算到未來南北環狀線通車約10年，新北市政府可以省下16億元虧損，試問新北市政府可以不收回嗎？

二、環狀線提前收回，可以取得營運決策權，就路線、班距、票種、行銷、招商能完全主導，可以更貼近市民使用需求，並兼顧服務品質提升，試問新北市可以不收回嗎？

三、環狀線提前收回，對新北市未來三鶯■中運量捷運人才培育及經驗養成，多所助益，試問新北市可以不收回嗎？

四、當初行政契約即巳載明委託營運3年期滿前，新北市政府可以決定是否收回自己營運，如今侯市長既已表明「縱使虧損也應自己負責」，新北市如依約不收回，如何對市議會及市民負責？

柯、侯如能換位思考，將心比心，環狀線該不該由新北市收回，道理不辯自明。

至於柯市長提及「3年一到，如果把環狀線員工撤回，留一個空殼，新北市怎麼接？」這就讓人覺得不但是意氣之爭，而且是用政治手段解決合約問題，既傷人又傷己。如果台北市把環狀線、人力收回，沒有路線給他們營運，請問如何安排他們的工作？

至於淡海輕軌現在之所以虧損，實因新市鎮本應進住12萬人口，如今才3萬9千人口，加以藍海線才要通車，另淡海輕軌二期從淡水老街到漁人碼頭，還沒蓋，一、二期路網未成形，所以運量不如預期，虧損自然免不了！但淡海輕軌現在運量如以日運量已占新市鎮人口總數比率之25%來看，較之已形成路網之台北捷運系統之30%，亦不遑多讓。更何況其附業收入占營運總收入之53%，更為全國捷運系統之冠。

雖如侯市長所言，大眾捷運絕對不只是以營利為目的，重點在提供市民一條便宜、快速又便捷的運輸系統。但是市民總不樂見老是虧損的捷運系統，是以無論淡海輕軌或環狀線捷運在運輸服務之餘，仍需致力於沿線土地或場站聯合開發、附屬事業收入甚或廣告收益，以彌補本業虧損。

新北、台北已是生活共同圈，捷運更是橫跨雙都，為市民每日不可少的交通運具，相信市民不希望看到兩位市長在各自議會或媒體點火下，每天隔空交火。本諸合則兩利、分則兩害原則，兩市長坐下來，平心共謀良策，才是根本解決之道。（作者為前交通部長）