川普選輸，蔡英文政府並沒押錯寶。蔡政府與川普政府有所往來，因為川普握有行政權，當然得與其打交道，並不代表民進黨沒有針對民主黨燒冷灶。批評蔡總統押寶，是誤解，她容易執著於細節，會因小錯而慌亂，押寶豪賭，獲利大風險也大，她不敢。如同台灣政壇許多深思熟慮的政治家，蔡總統少了吆喝眾兄弟姊妹「大家一起上、拚了再說」的梟雄性格與民粹魅力。

真押賭了，雖說風險大但獲利也大，就算輸了，其實台灣傷害也有限。例如美國萊豬將流竄台灣各處小吃店與攤商，香腸、貢丸、水餃、黑白切，有無瘦肉精無從分辨。瘦肉精是禁藥，政府禁止台灣豬吃，但台灣人卻可以吃，當人不如豬時，台灣人還有什麼好輸的？

瘦肉精一案證明，美台賽局裡，美方一直在「台美經濟協議」這個主賽局外，布置子賽局（瘦肉精美豬議題），利用子賽局拖延主賽局的進行，也利用子賽局對台灣設立門檻，修改規則，把應該是談判桌上磋商的議題，也就是瘦肉精美豬，轉換成上談判桌的前提，延遲台灣坐上談判桌。等到台灣開放瘦肉精美豬了，何時開啟美台經貿協商，美國仍無承諾，這場經貿賽局，美方掌控了議程設定。

再看川普政府的對台軍售，金額最大宗的F16V，延續歐巴馬政府的規畫，一筆生意切割成F16A/B升級案與F16V兩案，逼台灣多買，向台灣收兩次錢。另有艾布蘭戰車案，在國際輿論以及幾位美國學者的評論裡，是「昂貴且容易被攻擊」的同義詞。不管是賣豬肉或賣軍火，美國主宰了美台關係，台灣沒有置喙餘地，說蔡英文主動押寶，是抬舉她了。

川普下台，賽局暫歇，台灣此時該盤點戰場，盤算下一局如何開打。川普4年有無突破既定的美台中格局？

政治上，川普政府派國務院次卿訪台，儘管台灣沒有得到經濟實惠，但政治上的確有突破，不過美方動作硬中放軟：一是該次卿的職能重經貿，二是以悼念李登輝前總統為訪台名義。這樣的安排是向中國大陸打招呼說，美國自有分寸，不會真正闖禍。

軍事上，若美國軍艦靠港台灣，高雄成為美軍運維基地，那才是美中衝突的引燃點，但4年來這只是某些台灣人的主觀願望，夢話沒成真。至於台海衝突，若中共出兵台灣，美國會如何做，川普支吾搪塞。這樣的戰略姿態，說好聽是藉模糊來嚇阻中共犯台，實則是美國未必有勝算，更關鍵的是選票考慮，要不要讓美國年輕人戰死台海，美國社會無共識。10度對台軍售，讓中國大陸看了刺眼，美軍售項目中有攻擊性武器，但其功能與台灣既有的武器一樣，擺明了不敢真正冒犯中共。回應美國的對台行動，中共軍機繞台、發布演習訊息，虛虛實實，皆是比例原則式的回應。美國力道大，中共的回應就大，兩國的互動像跳恰恰，而不是放任讓衝突急遽拉高。

經濟上，香港方面，川普針對《香港國安法》特別開記者會，結果雷聲大雨點小，對香港無傷，對大陸更無傷。

所謂中美貿易戰，選戰期間川普痛罵中國，對選民說，「選了拜登，我們下一代都要學中文」，同時間中美貿易談判仍在進行，中國副總理劉鶴與美國財長、商務代表正磋商，然後美國聲明，對於第一階段貿易談判落實的結果頗滿意，意思是對於中國採購美國貨品的量很滿足。

美中貿易戰兩國玩的是賽局理論講的tit for tat，你戳我，我就戳你，但核心要素是維繫合作關係。川普高喊中國是敵人，僅是選舉時打打族群牌的嘴炮而已。

現今中美關係與兩岸關係，台灣都不是主角，是身不由己的龍套，讓美國拿來戳戳中共的工具。曾經台灣是美中台關係的要角，當台灣與大陸談ECFA時，台灣可以借力使力，拿中共向美國形成壓力，拿美國向中共索求，美國還公開表示樂見ECFA的進展，因為當時兩岸政府能直接對話。

當兩岸政府不直接對話時，台灣失去了中美台關係中的最重要槓桿效力，誰當美國總統，台灣都只能跪仰美國。台灣應該劈腿美、中，跟兩國都搞曖昧，不要當美國的工具人。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）