2015年11月7日在新加坡舉行的習馬會，長達81秒的「世紀之握」， 衝破兩岸交流形式的最後束縛，實現1949年以來兩岸領導人的首次直接會面，翻開了兩岸關係歷史性的一頁。

會晤中，兩岸領導人共同書寫了兩岸關係的最大公約數，都強調堅持九二共識、反對台獨是兩岸的政治基礎；都視致力於中華民族復興為兩岸的共同使命；都認為雙方應該相互尊重彼此的選擇，不同的發展道路和社會制度，不應成為干擾兩岸交流合作，傷害同胞感情的因素。

2015年，國民黨歷經2014年九合一選戰失敗，馬英九辭任黨主席，各項民調顯示2016大選藍營選情堪憂，台灣面臨變天，兩岸關係面臨方向和道路的抉擇，在這個時空背景下舉行習馬會具重大意義，正如習近平致辭所言：「兩岸關係66年的發展歷程表明，不管兩岸同胞經歷多少風雨，有過多長時間的隔絕，沒有任何力量能把我們分開。因為我們是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟，是血濃於水的一家人。我們今天坐在一起，是為了讓歷史悲劇不再重演，讓兩岸關係和平發展成果不得而復失，讓兩岸同胞繼續開創和平安寧的生活，讓我們的子孫後代共享美好的未來。」

2016年民進黨重新執政以來，推行倚美抗中拒統謀獨的兩岸政策，兩岸官方溝通互動機制當機停擺。去年香港的修例風波、今年爆發的新冠疫情、近期在美國大選中為拚連任的川普狠甩「連環台灣牌」，使民進黨當局更有恃無恐，一面不斷加碼對美軍購，企圖以武拒統謀獨，一面利用執政機器對台灣民眾進行全方位洗腦，製造寒蟬效應，使島內反獨促統聲勢和力量日漸式微；而大陸方面一連串針對台獨分裂勢力做出的反制和警示動作，則被視為要「吞併」台灣的「文攻武嚇」，乃至到了要討論是否進入「准戰爭狀態」的嚴峻局面。兩岸關係又一次面臨方向和道路的抉擇。

眼下美國總統大選即將塵埃落定，無論是川普還是拜登獲勝，都無法改變中美結構性矛盾因素，但台灣牌或將隨美國選戰的結束而貶值，台美關係或將降溫。

中共十九屆五中全會公報重申 「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」方針，表明大陸對台大政方針沒有變，而推進和平發展與國家統一，必然要繼續堅定反對台獨，促進兩岸交流融合。

兩天後蔡英文在國安高層會議上表示：「維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；兩岸雙方應本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸之間有意義的對話。」蔡的講話是否預示台灣將務實調整兩岸政策？人們拭目以待。但要促進兩岸之間有意義的對話，除了相互尊重、善意理解的態度之外，更需要一個共同的政治基礎，這就是5年前兩岸領導人共同寫下的最大公約數，而兩岸根本大法中規定的「一個中國」，就是這個公約數的核心要義。至於九二共識，或許是國民黨發明的名詞，民進黨恐有拾人牙慧之嫌至今不願承認，但以中國文字之豐富，中華文化之博大精深，民進黨人就不能從中找出一個符合這個公約數的名詞來嗎?是不為，非不能吧？

台灣問題的癥結，歸根結底在於兩岸是什麼關係。當年蔡英文為李登輝設計「特殊國與國」的關係；辜寬敏則說是「兄弟之邦」，表面有 「兄弟」之意，實為「兄弟之國」；馬英九基於三不理念，勉強講出「不是國與國的關係」；而習近平則當面對馬英九說兩岸「是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟，是血濃於水的一家人」，可惜這句話的深刻意涵，似乎至今仍未被台灣藍綠兩黨所領會。

其意應為對兩岸政治關係的務實處理，也對後續的台執政當局釋放出善意：只要認同大陸與台灣同屬一個國家，在國家內部，兩岸可以擱置主權歧見，平等相待，和諧共處。這次兩岸領導人不稱官銜互稱先生，平等互動就是成功例證。正如時任台立法院長王金平所言：「習馬會是歷史性的一刻，不僅開啟兩岸新局、兩岸互動的全新里程碑，相信兩岸領導人會面的制度也因此建立起來，未來不論是誰當台灣地區領導人，都可以遵循應用。」

追昔撫今，不免讓人想起宋朝詩人王令的名詩《送春》，或可借此詩表達兩岸同胞對重啟兩岸對話、維護台海和平的殷切期盼：「三月殘花落更開，小簷日日燕飛來。子規夜半猶啼血，不信東風喚不回。」

（作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員）