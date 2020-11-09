如果兩岸無法創造和平而持續處於敵對狀態，兩岸關係的主導權將永遠是在華府與北京手裡。

蔡英文2016年上任迄今，兩岸政治關係完全崩裂，蔡英文政府也別無選擇，只能將台灣的命運交到美國的手上。正巧遇到川普主政的美國，發動對中國大陸的全面遏制鬥爭，也深知台灣是一顆好用的棋子。川、蔡可以說是一拍即合。華府與北京的高度對立、與台北的相互需要，構成了2019年到2020年的美、中、台關係圖。

這幅圖案的其中一個角度是民進黨政府需要美國，但是圖案的另一個角度是：蔡英文個人需要美國。

蔡英文因緣際會的成為民進黨籍的總統，但是從來沒有在權力上獲得民進黨各派系的臣服，她只能用巧妙的槓桿來維護她的權力。從行政院長蘇貞昌的強勢風格、新潮流的權力瓜分、陳水扁與呂秀蓮的不滿談話，均可看出蔡英文並非權力的真正擁有者。那麼蔡英文是用什麼方法來鞏固其權力呢？答案就是美國，特別是川普的遏制中國政策。

只要美國強烈地支持蔡英文，蔡英文就可以壓制黨內各派系力量、不理會國民黨。川普的強烈遏中，正好給了蔡英文絕佳的機會。隨著華府與北京關係的快速惡化，去年底，蔡英文在總統大選前急切地通過《反滲透法》，為的就是換取川普鷹派團隊對其支持的投名狀。蔡英文將台灣形塑成反共急先鋒，對兩岸交流緊縮限制，也完全符合川普鷹派團隊的戰略布局。

不僅如此，蔡英文也不惜滿足川普的重要支持者、美國軍火工業的利益。2019年，台灣對美國的軍購約100億美元，今年2020年也已有約50億美元，其中包括美國出清其存貨，即美國及全球將不再使用的100套魚叉海岸防禦系統。據報導，台北外交部更公開表示，萊豬進口是由台北提出，而非美方主動。這些不太合情理的事，包括讓兩岸關係惡化到底、超額經費向美國軍購、不惜犧牲國人健康，不只是表面上強化美台關係的說詞，深層原因是蔡英文對川普支持她連任的「後謝」，是希望美國繼續支持她權力的「前金」，這些都是由全民付出的代價。

川普敗選，未來美國雖然仍是以「遏中」為主軸，拜登的方法與策略將不同於川普。拜登的策士將會是以專業團隊為主，透過強化多邊力量、鞏固與日本和南韓等傳統盟友的關係，來落實其亞太戰略。對美而言，台灣的角色與重要性將必然與川普時期不同。

美國變了，蔡英文與民進黨也必然要變了。首先，蔡英文沒有了川普及美國鷹派的依靠，她的權力跛腳會比2022年更提早到來，隨之而來的是民進黨內部權力鬥爭的再白熱化。其次，當美國不再以台灣為反中急先鋒時，目前在台灣以恐共為訴求的政策作為，力道將減弱。民進黨政府未來不太容易再理所當然，甚而囂張地壓制台灣的言論自由，從這一方面來說，中天新聞台可能是第一個受益者，關台一事可能有轉圜。第三、當國人，包括民進黨人了解到，任美國對台軍售予取予求、萊豬進口是台灣主動提出，其中重要的原因是蔡英文為鞏固其權力而向川普團隊表態的作為時，民進黨若不能有所補救，將會失去國人的信任。

面對川普的敗選，民進黨應該反思。同樣的，讓拜登團隊理解蔡英文政府如何利用川普的作為，對台灣的言論自由進行打壓，是目前國民黨對美工作的當務之急。（作者為孫文學校總校長）