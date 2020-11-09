台灣時間11月8日凌晨，根據美國傳播機構福斯、美聯社、CNN等媒體的初步統計數據，宣布2020年美國大選中，民主黨總統候選人拜登已經獲得當選所需的270張選舉人票。拜登為美國46屆「總統當選人」。拜登並在8日早上9時在其故鄉德拉瓦州威明頓發表首次當選演說。這項演說全球注目，同聲祝賀。此時正在維吉尼亞州打高爾夫球的川普總統聞訊相當震怒，表示不承認此一「媒體宣布」「總統當選人」的法律地位。

川普總統的質疑來自主要的兩個方面：第一、他不承認此一媒體宣布的總統當選人的法律地位，一定要到12月選舉人團就美國全國開票完成後正式宣布始生效力。換言之，拜登的媒體宣布不具法律效力。

川普的競選團隊正在質疑拜登的票源在各方面許多不合法的勾當，包括選票的開票舞弊操作、計票過程不正當性、郵寄選票逾時等。凡是拜登勝利的各州選票他都要提出法律訴訟，在法律訴訟未完全解決之前，美國2020年的總統選舉都不算完成。顯然川普在打拖延戰術。

川普總統拒不交出總統權力為美國政壇投下了震撼彈，引起各界憂懼。其實從美國的政治傳統來看對拜登的兩點指控都站不住腳的。

第一，有關媒體宣布「總統當選人」一點沒有公信力此話不假，因為沒有官方正式宣布，然而媒體宣布總統當選人卻其來有自，有它的歷史傳統。 從1848年以來，宣布美國大選結果一直是由美聯社來承擔。當時即由美聯社宣布泰勒贏得白宮總統寶座而確立。傳統上美聯社一直扮演一個公正不阿的角色，《紐約時報》即曾指出，美聯社不會預測一場總統選舉的結果，甚至不會暗示列出明顯的或可能的贏家。只有當結果是確定的時候，才會宣布。由美聯社作總統當選人的宣布已經有它的公信力，受到政治界的肯定。2016年美聯社即在希拉蕊贏得近300萬普選票勝過川普情形下，因為川普贏得多數選舉人團票而宣布他當選，希拉蕊毫無異議。100多年以來，美聯社已經形成了一套行之有效、可靠的選舉結果追蹤及發佈系統。川普指控媒體不公正發布真是毫無常識，且居心叵測。

第二，川普指控選票的開票舞弊操作、計票過程不正當性、郵寄選票逾時等要用法律訴訟來解決、在他心目中要走聯邦最高法院來解決，更是不懂法律程序。他說：「我通過合法的選票輕易贏得了美國總統之位。因此在此期間接受的投票必須確定為非法投票。應該由美國最高法院裁決！」這點更顯出他對法律訴訟程序的沒有常識。川普指望直接訴諸最高法院，以達到停止計票目的，實際上就選舉訴訟的流程，競選團隊只能在各州法院提告。過去在喬治亞州及密西根州法院即被打回票。在喬州高等法院即裁定，川普陣營指稱53張選票遲到卻與有效票混在一起的說詞，毫無證據。在密西根州川普要求選務機關停止計票，以便加派更多人手前往監票，密州上訴法院裁定，川普陣營的說詞根本沒有事實根據。類似「毫無根據」指陳比比皆是。

在美國歷史上，曾出現過一次聯邦最高法院做出裁決，並影響總統大選結果的情況。2000年，當時的共和黨總統候選人小布希和民主黨總統候選人高爾，就佛羅里達州大選計票發生爭議，上訴到聯邦最高法院後，保守派大法官做出了有利於小布希的裁決，使其贏得大選。也許川普選前布局最高法院法官形成6：3優勢在做他的最後的黃梁大夢吧！

(作者為中國文化大學政治系講座教授)