拜登在11月8日正式宣布勝選，這場史上最激烈的美國總統大選，至此可說是已逐漸塵埃落定，除非川普總統在未來一個月祭出強有力證據，透過法律訴訟翻轉、甚至作廢此次投票結果，否則明年元月20日，拜登與賀錦麗將順利完成總統宣示就職，成為白宮新主人。

外交部長吳釗燮發推文，誠摯感謝川普政權四年來堅定的支持與友誼，認為對台灣是「不朽的遺產」（an enduring legacy），當然是從外交層面來總結川普政權對台灣的影響。美中霸權爭奪的大國角力，特別是涉及國安與軍事層面的政策，在川普任內急遽拉升，更成為美國不分黨派的共識。台灣是中美「脫鉤」初期的大贏家，在國防與外交上的成績堪稱四十年來最佳，如同蔡總統與外交部選在拜登勝選演講之前就先表示祝賀，我們不宜被動，應該掌握主動、早期參與拜登政府對中國政策的擬定。

川普政策帶給台灣最大的實質利益，在經濟與貿易層面，台灣在中美貿易戰中兩面受惠，雖然大陸台商面臨供應鏈脫鉤的挑戰，但是從2018年3月啟動的中美貿易戰，台灣科技廠商一方面對華為等大陸公司的銷售大增，另一方面又受惠於中國輸往美國貨品遭到課徵懲罰性關稅，台廠相對享有關稅利益，對美出口也大幅成長。更重要的是，川普的貿易與科技大戰，堅定了大陸台商鮭魚返鄉的決心，使得台灣民間投資再現生機，創造了各界殷殷期盼的產業升級浪潮。

因此，我們關心拜登上台之後的政策變動，首先要密切觀察的重點就是美國對中國貨品的懲罰性關稅是否會有變動。從2018年3月開始對中國鋼鐵與鋁品課徵懲罰性關稅開始，一直到2019年9月的一年半期間，川普政府宣布對最後一批1,120億美元的中國生產貨品課徵15％懲罰性關稅，使得高達三分之二的中國輸美消費性產品都得繳付高關稅，今年元月中國國務院副總理劉鶴赴美完成貿易協議，但是雙方隨即在COVID-19爆發後陷入更劇烈的政治對立，受到疫情的影響，廠商在清理庫存與急速補貨之間搖擺，中美貿易關係陷入驟冷暴熱、高度不確定的混亂局勢。

拜登在競選期間抨擊川普魯莽的貿易戰，對美國中產階級造成重大的傷害，他提出降低中產階級所得稅、提高富人稅、以及投資高達7,000億美元來增加就業機會等政策，這些都必須獲得新選出的聯邦參眾兩院的同意；更重要的則是拜登、以及他指派的新任商業部長與貿易代表，對中國貿易戰爭的新戰略是否出現重大轉折，可以確認的是，川普的關稅工具勢必會遭到重新檢討，新一輪中美貿易談判會從何處展開，台灣必須盤點川普過去帶來的利益，及早掌握拜登貿易政策的轉變，並且重擬因應方案。

在金融與財政政策方面，拜登政府則有較為明顯的脈絡可以推敲，他在勝選演說強調首要任務是平息COVID-19，實際上到了明年年初，第二波感染高峰早已遠離，再加上疫苗陸續上市，新冠肺炎的威脅將會大幅降低。我們關注的焦點則在拜登就任之前，聯邦參眾兩院能否完成懸宕已久的第二次紓困方案，勝選的拜登是否有能力主導超過1兆5千億美元之上的紓困預算。拜登勝選情勢明朗後，美國股市再度挑戰歷史新高、美元匯率則再現貶值賣壓，敏感的華爾街投資人已經給出答案。

另外，氣候變遷、環境永續的政策是拜登與民主黨人有高度共識的首要政策，拜登將會重返巴黎氣候協定，更宣稱要投入1.7兆美元加速推動綠能與能源轉型，拜登政府對於電動車、太陽能、風電、儲能等永續能源相關產業的補助將會大增，而台灣這幾年強力推動能源轉型政策所累積的經驗與實力，如果能主動出擊，及早參與拜登的能源轉型政策，這是台灣相關廠商必須把握的機會。

還有一個不可忽視的議題，就是美國政府對於谷歌、臉書、亞馬遜、蘋果等科技龍頭的反壟斷戰爭已經吹響號角。臉書與推特雖然是拜登勝選的重要功臣，但是共和與民主兩黨議員對於遏阻科技龍頭壟斷力量則已經取得高度共識，美國司法部在10月20日聯手十一個州檢察總長，正式對谷歌提出反壟斷訴訟；眾議院司法委員會反壟斷小組也完成長達450頁的總結報告，認定四大科技龍頭在各自領域有壟斷地位；拜登在競選期間也明確主張，要廢除《通訊規範法》230條對社群網站的保護罩，未來社群網站登載訊息必須有更嚴謹的審查，否則將負一定的法律責任。

還有，遭到川普廢除的歐巴馬全民健保法案是否又會捲土重來，民主黨新興左派高喊現代貨幣理論、用無上限舉債的財政政策來達到免除學貸、振興社區、甚至全民基本工資補貼、還有殘破的傳統基礎建設翻新、耗資天文數字的5G新科技基礎建設等等，都將是拜登上任後無可逃避的挑戰，每一個新的決策，也都將是台灣的機會。

(工商時報)