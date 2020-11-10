隨著十四五規畫與2035遠景目標的釋出，擴大內需、加速產業升級轉型、提升關鍵技術自給能力，已成為未來大陸經濟發展的基調。大陸上至中央及地方政府，下至企業﹑一般民眾紛紛調整資源配置，將重心置於內需消費及服務業、數位科技及戰略新興產業上，藉以迎上這一波經濟改革的新浪潮。只是，面對全面強調內需的經濟及產業結構調整方向，外界不免擔心，未來大陸恐怕會徹底揚棄過去出口導向為主的經濟發展模式，而自成一個循環體系，可能不利全球經貿的發展。

確實，在習近平剛提出內循環經濟模式時，類似的質疑聲浪層出不窮。儘管大陸官方及學者專家再三強調，所謂的「內循環」是結合內外的雙向循環，而不是只有內部循環，但疑慮始終沒有消除。緣由就在於不管是從十四五或2035遠景目標來看，提振出口、擴大外貿的語詞幾乎不見，取而代之的是內需市場、消費、新基建及技術創新等字眼。難怪外界對於大陸內外循環的說法，自始至終，抱持著懷疑態度。

外界疑慮可以理解，不過，若深入剖析內循環所構築出來的遠景目標，再結合近期大陸積極開放市場的做法，不難發現，在以內需市場取代外部需求這件事上，外界可能多慮了。例如，習近平最近在上海進口博覽會的開幕致詞就明確表示：「大陸將堅定不移全面擴大開放，讓中國市場成為世界的市場。」這句話背後已充分寓含大陸如何實現內外循環的做法。簡單來說，就是三步驟，先開放市場，再做大內需，最後重新找回出口動能。

對比過去亞洲四小龍的發展經驗，目前大陸經濟發展階段，其實就是從出口擴張，邁入到進口替代時期。只是，這個進口替代不是基於關稅保護或限制進口的做法，而是結合市場開放鼓勵外部商品、服務及資金的流入，扶植本土產業的發展。等到未來實力更成熟，就會再次回到出口擴張。換言之，大陸不會停止出口導向思維，現階段重心在於進口替代、強化自身生產能力、提高附加價值，一旦產業升級轉型成功，接下來就是技術、服務、高端甚至是高附加價值產品的輸出。

事實上，大陸也已經積極在進行這方面的布局。根據IMF的全球進出口統計，今年第2季，全球出口至大陸的比重攀升至11%，是開始統計這個數字以來的最高水準。而聯合國貿易發展會議（UNCTAD）日前公布的「全球投資趨勢與追蹤報告」則指出，在今年上半年全球外人直接投資（FDI）總額腰斬的情況下（衰退49%），大陸1至9月的FDI竟然還成長2.5%。

這都意味著，大陸內需發展與市場開放，正大力吸引著外部資源的挹注，加速進口替代的進行。

擴大服務貿易進口，一直是近年來大陸對外開放的重點，也是標準的進口替代模式。目的就是透過優質服務進口，如金融、資訊及電信，以及其他商業服務等，來刺激內需並帶動產業升級轉型。大陸商務部近日公布的「中國服務進口報告」指出，未來5年及15年大陸服務進口規模，預估將分別達到2.5兆及10兆美元，增速將明顯高於全球均速。同樣地，若將大陸FDI依主要領域切分，可以發現，今年以來FDI流入業別主要為電子商務服務業、特殊科技服務業及研究發展項目等，都有助進口替代目標的實現。

面對美國經貿上的圍堵與打壓，走出一條有別於過往的經濟發展路徑，既可以維繫經濟動能，又能驅動科技創新發展，自然就成為北京當前的首選。內循環經濟下的進口替代思維，就是這樣的一個發展模式。值得注意的是，此一重大經濟轉折，勢必牽動台商在大陸的經營與布局，台商著實有必要及早因應準備。

過去台商在中國的經營方式，主要是利用便宜的勞力與土地，透過代工模式，生產製造後再出口到世界各地。在進口替代大前提下，這種外銷導向模式將會產生鉅變，將從原本低階產品大幅轉向為高端或高附加價值產品的出口，甚至以技術服務進口取代加工貿易出口。方向上，也不會高度集中在歐美，可能會更聚焦在大陸的內需市場。

面臨變局，台商得加快腳步，緊緊跟上大陸經濟發展步調，方能掌握鉅變下的藍海商機。兩岸缺乏互信，看清大局才是台商最佳因應策略。