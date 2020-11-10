知名數據網站Numbeo7月公布，台灣「全球安全指數」排名高居第2名，美國《富比士雜誌》公布全球15個最安全居住地，台灣也名列其中。但日前長榮大學馬籍華裔學生命案喧騰台馬兩地，馬國報紙還和今年初另一位馬國女性在台北遭分屍相提並論，認為1年內兩位大馬女生在台被殺，看來台灣是個極不安全的地方。國民黨最新民調也顯示，48.9%民眾認為治安比以前差。

其實，要評估「安全」時，它的定義本身就是個問題。有的評估只考量人身安全，像Numbea網站；有的評估涵蓋了治安、政治、生活品質和生活費用等，如《富比士》；有的更加廣泛，如英國《經濟學人》納入57個指標，因此必須謹慎理解。另外，各種排名多以「平均數」進行，都只能說「平均而言」。在這些平均數下，掩蓋了分配的問題。例如，美國許多城市被認定治安差，但在管理良善的社區其實非常安全；而被認為治安良好的某些城市，還是會有犯罪率高的貧民聚集區域。台灣當然一樣，即使大部分地區安全，還是有治安相對不佳的地方。

政府對治安自滿輕忽

平心而論，台灣治安是相對不錯的；大部分地方即便在晚上都算安全，可以讓人放心活動或休憩。加上享譽國際的全民健保，讓一些退休的外國使節甚至決定留在台灣終老，無意回歸母國。然而即使排名居前，也不能保證在任何角落都是安全的──在城市的暗巷角落，甚至在光天化日之下，搶劫還是時有所聞；甚至如台北捷運車廂內發生的鄭捷隨機殺人事件，或是小燈泡在內湖馬路邊被疑似精神異常者猛砍身亡的類似事件，每隔一段時間就會發生。當這種突發性、難預期的嚴重事件發生時，受害者與目睹者大概不會認為台灣安全。

事實上，正因為台灣多年在國際的安全排名名列前茅，已導致政府對治安的自滿和輕忽，也使得近年台灣的安全度其實並沒有強化。有些無法顯現在偷竊或重大刑案統計上、實際上卻威脅安全的事項，政府一直無法有效改善，最嚴重的就是交通安全。例如，對計程車的管理被動鬆散，導致事故頻傳、婦女同胞夜間也難以安心搭乘。車輛駕駛缺乏公德，經常在路上逼車、在路口和行人爭道，或公車橫衝直撞、急煞車讓乘客受傷，甚至乘客未上車就關門夾傷旅客，這些安全上的風險和先進國家實在相距甚遠，讓台灣居民行走、開車、搭車時都承受不小的風險，而這些風險卻未列入安全評比。

但政府卻因排名不錯而志得意滿，行政院長期不開治安會報、不開食安會報、不開兒少會報，因這些作為皆屬紮根，無法吸引媒體眼光、缺乏宣傳效果，難以吸引只在意選舉的高層眼光，隨便找個藉口就可停開，直到長榮女大生命案發生，才發現只看媒體效果、未能實事求是的態度，已經鑄成了大錯。

但是，治安惡化終究是會反映在某些評比上的，英國《經濟學人》智庫（EIU）每兩年評估一次的「全球最安全城市排名」，台灣的櫥窗台北市已從2015年的13名，快速下跌到2017和2019年的22名，跌幅達9名之多。此評比涵蓋數位安全、健康醫療、基礎建設和人身安全，台北市在前3項都稍有進步，但人身安全卻在2019年退步了14名，原因在於除犯罪率外，它進一步重視法律的效力和預防犯罪與災害的能力，因此納入「刑事司法系統效能」和「災害預警系統」，而台北市（台灣亦然）顯然落後先進國家的城市甚多。

台灣安全的關鍵因素

我們可以想像，若關係到警局是否會「吃案」的「刑事司法系統效能」，和長榮大學周邊路燈是否明亮、見警率高或低的「基礎建設」和「災害預警系統」都受到足夠重視的話，長榮女大生命案是可以避免的。蔡政府投擲大量資源和精力在綁樁搶選票的「前瞻建設」上，卻不對直接關係民眾人身安全的建設下足基本功，很快就會付出代價。

政府要進一步提升人民生活安全應從三方面著手：一是調整警察考績評分，調高人身安全相關的功獎和績效考核，特別是針對婦幼和學生，讓警界從體制上重視人民安全之維護；二是閣揆要尊重警界升遷制度，不可干預，以杜絕政治表態與拉幫結派現象，不要逼官警「向上拉關係」，而忽略「向下紮治安基本功」。更不要忘記，讓人民生活安全更關鍵的因素在兩岸關係，政府要鞏固台海和平，才不致於讓看來安全的台灣變成最危險的亂邦。