美國大選拜登勝出，許多人認為美國的台海政策必定調整，過去4年川普疾風驟雨似的「抗中挺台」路線將不復存在。2016年川普剛當選時，也有人提醒台灣要小心隨時會被出賣，因為川普是個喜歡搞交易的現實商人。類似的擔心頻繁出現，說明台灣確實十分依賴美國。然而如果4年前的擔憂並未出現，現在我們真的需要擔心，未來台灣會從白宮的決策雷達站消失嗎？

國際情勢原是變動的，台灣尤其無法避免來自美中關係的震盪效應。過去4年如果有所謂「史上最好的美台關係」，原因不在美台雙方，而是美中從合作走向對抗所致。而未來的美中關係，主軸仍是兩強爭霸局面，拜登所面對的是川普留下的美中關係，即使他調整對中策略與方式，也不可能改變此一結構因素，遑論回到歐巴馬時代的綏靖路線。

同樣地，有人從拜登過去反對「台灣安全強化法案」（1999年）、反對出售先進神盾級飛彈驅逐艦給台灣（2001年），就認為他上台後美國不會再力挺台灣，這恐怕也是多慮的。川普任內頻繁售台軍事武器，固然是為了打「台灣牌」，根本原因則是兩岸關係惡化、解放軍機艦頻繁擾台，美國必須有所因應。拜登上台後，美國同樣必須考慮台海軍事平衡的問題。

現在拜登正緊鑼密鼓籌組新政府，優先重點是內政，特別是防疫問題。至於外交路線，則要等到明年上半年國安團隊成員，包括國務卿、白宮國家安全顧問等人事底定後，才會逐步明朗化。不過有一點很清楚，美中之間將會有一段蜜月期，至於拜登能否一改川普的抗中路線，卻不是民主黨或他一個人說了算，得要考慮美國跨黨派的社會共識，以及下屆國會的監督力度。由於川普並不服輸，加上參議院很可能仍由共和黨主控，「川普主義」並不會消失。親中的香港媒體甚至認為，拜登不但不會「善待」中國，反而會加強與亞洲盟邦的關係，來遏制中共政權。

因此台灣與其擔心拜登政府不挺台灣，不如關注未來當美中出現一段和緩期時，如何把握時機跟著改善兩岸關係。

從現在到2024年，拜登和蔡英文的任期重疊，習近平則要為中共二十大後的續任展開布局，如果沒有意外，3人將有很長一段時間成為交手的對象，最關鍵的時間點則落在明年。因為2021年是中共建黨100周年，習近平必須在兩岸問題上有所交代，二十大才能順利攀登權力高峰。加上明年台灣沒有選舉，蔡英文可以比較從容地在兩岸問題上展現彈性，相信美國也會給予支持。

據了解，2016年蔡政府剛上任時，大陸涉台智囊曾在高層授意下，擬議一項「兩岸和平路徑圖」，在不強求蔡英文承認「九二共識」的情形下，主張雙方透過協商「求同存異」，並針對雙方的訴求各有「給」與「取」的安排。例如當台方願意公開表述「一中憲法」或「兩岸非國與國關係」，大陸即視之為善意，而可以在台灣的國際空間上，包括不再斷邦交國，同意台灣參與區域經濟組織，以及不阻撓其他國家與台灣簽訂FTA等，做出正面回應。

2021年是兩岸難得的「機會之窗」，時機稍縱即逝，兩岸都應積極把握。特別是蔡總統，如果她有決心改善兩岸關係，「蔡習會」並不是不可能實現。

（作者為信民兩岸研究協會理事長）