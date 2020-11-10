今年日本電影圈最驚人的消息就是疫情期間，動畫《鬼滅之刃》在短短不到1個月時間，賣出破200億元日圓的票房，台灣上片後也迅速破2.5億元台幣，連新北、桃園市長都在萬聖節穿上黑綠格外套變裝男主角炭治郎，這種「現象級」的盛況，讓很多人趕緊查詢到底什麼是「鬼滅之刃」！

這部動畫乍看非常血腥，隨時可見血噴滿地、頭顱落地還會說話、異形蠕動的恐怖驚悚畫面，十足兒童不宜，但我卻是透過6歲兒子的介紹，才知道這部動畫除了成人觀眾喜愛，連幼兒園與國小的小孩們都為之風靡。他們未必看過動畫，卻對主角炭治郎、禰豆子、鬼王鬼舞辻無慘如數家珍，因為女主角禰豆子咬著竹子的造型真是太可愛了！

《鬼滅之刃》的開端是炭治郎外出返家後，意外看到全家慘遭滅門，唯一倖存的大妹禰豆子變成吃人厲鬼，他終於喚醒妹妹內在的理智，兄妹攜手踏上救贖之路，沿途遇到各式惡鬼、以及專殺鬼的「鬼殺隊」，炭治郎在特訓後通過鬼殺隊的考驗，遇到睡著才有超強功力的善逸以及頭上帶著豬頭面罩的肌肉男伊之助，三個男孩加上禰豆子組成奇特的四人小組，一路追尋鬼王的足跡，也是另一種向「西遊記」致敬吧！

我曾經問心理師朋友，片中很多恐怖畫面讓大人都心驚肉跳，為何小孩不怕？心理師說，應該是其中有強大的感情！

確實如此，心地澄澈的炭治郎一心想要拯救妹妹，每個人都問他幹嘛揹個鬼，他那句「是妹妹啊！」兄妹之間強烈的羈絆甚至讓惡鬼都為之動容；而且禰豆子並非只靠哥哥幫忙的無助少女，她強大起來比神力女超人還猛！讓女孩力量貫穿全劇，可愛與強大並存。

而且作者筆下的惡鬼並非無意識的歐美殭屍，他們心中有著無法克服的黑洞，很多鬼是因為童年、或是生前悲慘遭遇而淪入鬼道，炭治郎聆聽到他們內心的渴望，反而成為他們唯一知音，這些描述都極為動人，讓鬼不只有恐怖外表，還有令人震撼的內在與感人的和解，而且人鬼之間並非殊途，一念天堂、一念地獄，每個傷痕之後都有一段動人的故事。也許因為深厚情誼，讓電影改列為輔導級。

《鬼滅之刃》相對於2016年現象級的南韓電影《屍速列車》，核心有著些微差異，屍速列車裡面最可怕的不是殭屍、而是人心；《鬼滅之刃》裡最可怕的不是鬼、不是人心，而是糾纏在內心無法原諒自己的悔恨。

但《鬼滅之刃》應該會賺進比《屍速列車》更多的現金流，除了票房，數不盡的周邊產品更收服了大人小孩，畢竟片中除了四人小組，鬼殺隊還有九大高手，鬼也有十二大鬼，個個可以商品化，動畫這本生意經，確實是日本第一啊！

（作者為作家）