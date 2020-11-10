美國大選前，眾所周知民進黨對現任總統川普較為支持，畢竟在他任內為了爭取「抗中」籌碼，對台灣做了很多實質關係提升的動作，友台法案、官員來訪，到武器出售，都讓蔡政府順勢進行政績宣傳；但是當拜登當選時，總統蔡英文才在推特上分享拜登的文章來對他表示祝賀，此舉明顯想和民主黨修補關係，而藉分享拜登貼文來作為之前拜登對她連任祝賀的回禮，也有傳達民進黨政府和民主黨早有聯繫的訊息，作為澄清「押錯寶」的外界認知。這操作是否能換得拜登對台政策延續川普路徑？能讓民眾感覺政府從沒押寶川普？恐怕不易。

首先，拜登作為新當選的美國總統，執政初期對中政策恐無法立刻跳脫川普所建構的「抗中」邏輯；畢竟川普不斷操作渲染美國國內「反中」氛圍，而拜登又希望團結挺川普的民眾，所以「抗中」思維不可能立刻反轉，以免落實川普對其「親中」的指控；而民主黨一向對人權、民主及宗教等價值有所堅持，川普對大陸高科技及網路品牌所祭出的鬥爭策略，也能讓拜登在和大陸博弈時爭取更多的籌碼，有利於日後的貿易談判，所以「抗中」仍有利基。

但作為理性決策者，拜登對於川普想拉高美中衝突圖利選舉的「台灣牌」的操作，必會減少使用，畢竟他執政之初，勢必得先穩住國內做出政績，倘持續操作「台灣牌」雖有利於在「抗中」邏輯上添柴加薪，但中美在南海等敏感區域的軍事對峙可能更緊張，一旦擦槍走火必衍生極大衝突，更可能連動其他不穩定區域衝突再起，且影響拜登在短期內做出政績。而減少「台灣牌」的操作，也可能給北京一個人情，爭取談判籌碼，待美國重返國際組織後，換得其在反恐、氣候變遷、防疫等方面的合作，有利於美國再次主導全球議程。基於此，拜登對中策略絕對只會基於國家利益，不會將民進黨政府企圖修補關係的邏輯放在決策考量中。

其次，當小英分享拜登貼文並祝賀之後，相關人士也開始轉向，甚至批評在野黨帶風向「反美」，希望扭轉輿論，但這樣的操作反而事與願違。

一是畢竟國民黨提出相關證據，指民進黨押寶川普；如政府幕僚在剪輯美方祝賀小英就職的影片時刪民主黨祝賀內容、立委及中常委戴「川普口罩」、駐美代表處轉貼美國第一夫人為川普助選的推文、立委「我也希望川普當選、我們押對寶」的論述等。對此，民進黨的反制就不能只說國民黨反美或親中，應該拿更多論述或證據凸顯對美國大選的中立、客觀及專業判斷；一味的貼在野黨標籤也無法說服民眾「你沒押寶川普」，反而會覺得是不負責任想轉移焦點，更損權威。

二是拜登對於民進黨之前挺川普的操作「如人飲水、冷暖自知」，絕非黨政高層澄清，就能豁然開朗，畢竟這是人性；是以民進黨政府若要和拜登打交道恐怕得釋出更多資源，但以現今陷入對美「依賴」困局的民進黨政府，在萊豬進口後還能拿出什麼籌碼來和美國博弈或交換？

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）