因馬國來台留學女大生在台南遭殺害的重大治安事件，才遭立委踢爆屬法定職責的「行政院治安會報」，竟已超過1年未召開。為了「亡政補牢」，行政院將趕在11月底前，召開數個因「怠政」而未召開的會議和會報。只不過，擅於耍嘴皮轉移視聽的行政院長蘇貞昌，不僅把「懶政」歸因於受疫情影響，還能倒打一耙稱「批評者一邊享受防疫效果，一邊又罵政府，這並不公平」，真不愧為「網軍院」大內宣的第一把手。

今年元月下旬的農曆春節前夕，蘇貞昌才推出了「口罩一定夠，不必囤太多」的政令宣導，但春節假期結束後不久就發生了「口罩之亂」，且迄今還不滿10個月，蘇揆現在把超過1年未召開法定會議及會報的情形，全部歸因於防疫的需要，還以「機動」會議更有效來合理化行政院的怠政，看得出他確實擁有不凡的耍嘴皮治國功力。

然而，中央防疫指揮官陳時中在今年9月中旬時，就已登上了小巨蛋演唱會的舞台獻唱，難道可開演唱會卻不能開「政事會議」，就是民進黨政府常誇言「民主防疫」的成就？事實上，網軍的宣傳是民進黨奪得政權的一大法寶，全面執政後即使失政與懶政，但對鞏固政權卻是「有網軍，請安心」。

不久前，跟隨蘇揆赴立法院議場的行政院幕僚，被記者發現正在製作朝野政黨攻防的宣傳圖卡，且成品不久後就出現在民進黨立委和該黨側翼人士的網路社群媒體上。對此民進黨網軍「納編」至行政院的情形，行政院發言人卻自以為有理地稱「政院製作的簡易圖卡並未提供網軍使用，而是提供黨團立委對外說明之用。」但行政院人員製作的圖卡為何不提供給行政院公布？且該圖卡還不標示製作機關？而政府人員製作與業務或職權有關的說明圖卡，何以要如同「宵小」般而匿名呢？

說穿了，蘇揆的施政以鞏固政權為首要目標，由於靠製造「抗中」與「反中」氛圍贏得執政權，引進新冠疫苗才剛有點眉目，便好大喜功地大肆宣傳，結果卻被發現研發廠商有「中資」，作繭自縛地使疫苗引進迄今還不能算有譜。儘管台灣防疫在疫苗方面尚無進展，但「民主防疫」在大內宣的洗腦下，不少台灣民眾已甚為自滿，彷彿民進黨執政已使台灣的民主自由超越了美國。

日前，蘇揆將蔡總統在「推特」上祝賀拜登當選美國總統說成是致「賀電」，事後雖認錯道歉但仍說了一堆「討拍」的理由。而對NCC處理中天換照案，他呼籲要給NCC獨立的空間，卻把罵走NCC主委、怒斥NCC「誰都管他不到，他也什麼都不管」之事，當作沒發生過。蘇揆長於耍嘴皮和政治鬥爭，行政院團隊自也奉此為圭臬，行政院成了「網軍院」當然也就不足為奇。

（作者世新大學兼任副教授）