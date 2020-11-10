五年前我到台灣自由行，玩滿了十五天。

不跟團，是我成年後旅行的原則，小時候過多了集體生活，讓我在有自主能力後本能地警惕所有集體做的事情和人多的地方。

五年過去了，這十五天還能留下的定是讓我忘不掉的，有的是扎在心裡的刺，有的是照進眼裡的光，忘不掉，那就記下來。

謝謝與不客氣

騎車到七星潭。

在海邊發呆時，一對情侶讓我幫忙給他們拍合影，拍完他們說「謝謝。」

我答：「不客氣。」

女生怔了幾秒，滿眼疑惑，甚至還有驚懼的意思。兩人剛轉身走了沒幾步，女生就問男生：「她為什麼說不客氣？好奇怪哦。」不知道男生怎麼回答的，我沒聽見。

從女生錯愕中我才開始注意台灣人在別人道謝之後標準回答是「不會」，而不是「不客氣」。

但也不能籠統地說大陸人在別人說「謝謝」時，就會答「不客氣」。因為據我不完全所知：當你在湖北枝江說「謝謝」時，對方也不答「不客氣」，而是「不稱讚」；在湖南瀏陽，對方答「沒有」；北京南城一般答「咳，您客氣！」；山東一般答「沒事沒事」……我之前也沒總結過這些，總結這個完全出於那女生疑惑的眼神。有時候我的敏感會讓我做很多沒用且無聊的事情。

回娘家

我丈夫天生有股入鄉隨俗的氣質，不知道是他氣定神閑的勁頭還是他自然捲長髮，不管在哪待著，就像是哪兒的原住民。在西藏藏民跟他雙手合十說藏語，我有個新疆前同事問我他是維族還是回族？在台灣屢次被人攔住問路，尤其在墾丁曬黑後，一位阿嬤找他問路。巧的是我丈夫老家所在的地方有很多客家人，他居然影影綽綽能聽懂，跟對方交談了好幾句。

花蓮車站旁邊的早餐小鋪，女兒不小心打碎一瓶牛奶。

老闆娘笑著說「沒關係」，一邊拖地一邊問我「是不是回娘家？」才想起這天是大年初二，初二回娘家的風俗兩岸完全一致。出來玩把日子都過混了，加上我是北方人，不冷的春節總覺得不像過年。

走出早餐店外給爸媽打了個電話，站在花蓮街上，聽媽媽絮絮跟我說昨天來家裡拜年的客人們，有只橘貓不知打哪跑來，來回蹭我的腿，蹲下摸牠，牠就勢躺下任我摸肚皮，衝我擠眼睛，都說那是貓族kiss。

小時候我家養過一隻大橘貓，具體幾歲沒人知道，只說比我年齡大，我十歲時牠死了，爸爸帶我一起把牠葬在葡萄樹下，記得那天一路牽著爸爸的手回家，哭了很久，抬頭時發現爸爸也在擦淚。

貓、路、路邊的小店、親切的老闆娘，還有吹來的暖風，突然覺得第一次來的花蓮果真就是我娘家，而我之前回來過多次，這感覺非常奇異。

好脾氣

桃園機場，有個大約三歲的小姑娘在地上滾來滾去的玩兒。

爸爸說：「起來哦寶貝……拜託你起來哦……真的要起來喏……你再不起來爸比就生氣咯……真的哦……」

三分鐘後，小姑娘滾夠了，自覺沒趣，爬起來跑掉，爸爸對著女兒背影說：「真是乖寶貝。」

忘記在哪裡了，遇到兩個台灣男人吵架。

一個說：「朋友，你要怎樣？」

另一個說：「你要怎樣？！」

「你到底要怎樣！」

「是你到底怎樣！」

兩人怎樣來怎樣去了十分鐘也沒怎樣。

白沙灣，丈夫在海裡游泳，越遊越遠，引得一些人看。

「那是誰？這麼快，是國手吧。」

「嘁，中國人。」一個短髮中年台灣女人對跟她同行的人說：「中國人最噁心。」看我看向她，她把臉扭向另一側，大聲對人重複：「中國人最噁心。」

至於為什麼她覺得中國人噁心，我自然不清楚。我也從未噁心到她。在她說這話之前我都沒察覺到她的存在，如果我在沙灘上看書都能噁心到她，只能是她本身胃淺，該去看醫生。既然是需要看醫生的病人，也就不必跟她認真計較。

那一刻我只是覺得我們都說著同樣的分別叫「國語」和「普通話」的語言，一樣的黑髮黃皮，但距離比人跟類人猿離得還要遠。不知道我的同胞在何時何地給過她這樣的一種印象，以至於她在發現任何有中國人的地方，都要高聲闡述這一觀點。

等她離開我一段距離，她再次高聲對著我這邊說：「中國人，最噁心！」

既然這樣，我只能對著她高舉胳膊伸出中指，畢竟我從小到大，從沒被人說過噁心，她此時卻衝著我說，禮貌起見，怎麼也得給她回應。果然她看到後，沒再說什麼就走開了。是，台灣人確實好脾氣，即使排外搞謾罵，也溫良恭儉讓。

坐捷運，聽見旁邊台灣老太太跟幾個同伴聊天。

她說：「大陸人現在還是互相稱同志，同志你好，同志夜市怎麼走，真是笑死人啦，他們都不知道現在同志是什麼意思啦，好蠢。」不知道她是幾十年前來的大陸，至今還抱著這印象。

周杰倫的歌

其實稱呼我們為大陸人的都是上了歲數的，我去的時候發現大部分台灣人稱大陸人為中國人。在國外更明顯，台灣留學生生怕被誤以為是中國人。我雖敏感，但在這裡並不敏感，我的敏感只在人與人相處的時候。

在墾丁一家民宿，半夜，隔壁住的爸爸突然高聲罵人，後來不知怎麼回事，聽到女人的哭聲，孩子哭喊救命救命。

過去敲了門，沒開，到陽台上衝他們喊了幾聲，鴉雀無聲。

第二天早飯時遇到他們一家，昨晚高聲喊叫的爸爸默無一語，往吐司上塗很厚的巧克力醬。我特意看了看那家女主人和小朋友，似乎也沒發覺什麼異樣，不清楚昨晚到底發生了什麼。

突然想起周杰倫唱「不要這樣打我媽媽」裡的家暴父親，他不也是我印象裡「好脾氣」的台灣人？

（待續）（柳惜墨／湖南）