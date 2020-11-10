換照，是每一家電視台的輪迴，也是再平常不過的媒體管理程序，為什麼這一次中天電視台的換照弄得這麼引人注意？幾個弔詭的關鍵點先弄清楚，也許就比較能懂這個問題。

第一，如果這個時候是所謂「親綠」電視台要換照，會不會引起這麼大風波？NCC會不會開個聽證會，找來那兩位學者主持會議？再找那7位專長備受爭議的鑑定人共同參與會議？第二，如果中天電視台在市長和總統選舉期間並沒有大量報導韓國瑜新聞，被劃歸成「挺韓」媒體，會不會受到現在相同的處境？第三，如果中天電視台的大老闆不是蔡衍明，換照會不會只是一個送件、審查的程序問題而已？第四，中天換照是不是新聞自由的問題？

這四個問題，一個是電視產業經營的專業問題，一個是政治問題，一個是企業形象問題，一個是民主社會核心價值問題，卻要在一次換照程序和一次NCC主導的聽證會予以釐清、解決，而且還涉及市場經濟問題，NCC想要畢其功於一役的作為會不會弄得複雜了？從10月26日的聽證會中看出來，顯然都沒有觸及這幾個核心，可以說聽證會只是個過場，套句電視新聞術語「鋪個反應畫面」而已，而且這個反應畫面影音不合，鋪得滿糟糕的。

任何有爭議的事情，若能夠回歸原點檢視初衷，就容易看清楚問題癥結。只可惜，以上四個問題的答案全部變成模稜兩可，原本是個法律、法規的明確問題，卻演變成複雜模樣，讓人看不清楚最初的核心。

新聞自由是民主社會的核心價值，中天即使再「挺韓」，就是表達一種聲音，就像是選舉期間挺陳其邁、挺蔡英文一樣的平常，也是眾多聲音中的一種，言論市場，各取所需。更何況選舉過後，贏了就當選，敗選回歸平常生活，都各安其位，這個時候藉著電視台換照的程序對異見者開刀，不就是秋後算帳嗎？是不是應該放眼未來，新聞如何自律？如何真正發揮編審功能？新聞如何專業管理？用過去的經驗審查未來的經營，這就是NCC。國家公器形象就是這樣被搞爛，何必呢？若非有「政治那隻黑手」在操縱，豈會有「講了100次不會介入中天換照」都沒人會相信的天方夜譚。

回歸NCC成立之初仿效美國聯邦通訊委員會（FCC）的精神和功能。FCC委員由總統提名，參議院行使同意權，同屬一個政黨不得超過3位委員，如此就是避免不當的政治操縱；而且委員中不得與委員會相關商業機構有任何經濟利益，也是避免不當商業利益介入。可見，握有媒體經營生殺大權的通訊委員會其公正的精神重於一切。

公正，就是NCC回到初心的表現。首先檢視委員的政治態度，是以政治傾向或專業考量？如果是專業考量，就不會有「2人偏綠，可以配合處理中天」之說；如果是專業考量，當天聽證會聘請的鑑定人就不會有「沒有電視實務經驗」之譏。很明顯的，這件事情政治大於專業，NCC放棄了公正的核心價值，忘記了皇后貞操，違背了初心！

而且在歷次的裁罰中，NCC對中天電視台的理由居然有「中天新聞大量報導韓國瑜」，更讓人不寒而慄，這不就是新聞自由的範疇嗎？不只是專業的判斷，更是公民言論自由的素養，怎會是裁罰的理由？

言論自由不必陳義過高，就是一種生活態度。雖然中天換照事件並不直接等於干涉新聞自由，但如果容不下政府不喜歡的烏鴉聲音，那我們這個社會是有問題的，難道只能有政府喜歡聽的喜鵲「美聲」？換照是媒體管理程序的技術問題，多元社會中的政府被貼上箝制新聞自由的形象，兩者孰輕孰重？恐怕是事件後續發展應當要深層考量的。

（作者為資深媒體人、前玄奘大學大眾傳播學系主任）