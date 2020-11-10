清境農場「綿羊秀」是否該喊卡？主管單位退輔會主委馮世寬10日在立法院受訪表示：「羊被剃完毛後，不但沒有叫還馬上找東西吃，可見牠也很喜歡。」馮世寬連羊的感受都知道，「一百分部長」果然不是浪得虛名，只是羊真的喜歡這樣的剃毛方式嗎？

南投縣仁愛鄉退輔會清境農場的綿羊秀已有20多年歷史，是清境農場觀光最大亮點，尤其一大群綿羊群聚奔跑，可愛模樣十足療癒。近因動保團體質疑剃羊毛過程粗暴，連署要求終止，成了立委關切焦點。

國民黨立委洪孟楷日前就質詢馮世寬要不要問羊的意見？馮世寬很乾脆回應「這不需要問」、「羊太多毛會生病」。這逗趣的一問一答已成網友熱議話題，有人挺馮批洪根本是在作秀，事後洪稱是基於「尊重生命」才為羊發聲。

對於動保團體質疑聲浪，馮世寬更爽快代羊回應，殺雞都會叫，他看表演羊都沒有叫，可見羊很喜歡。這不禁讓人想到莊子與惠子的「子非魚安知魚之樂」，這場辯論到底誰辯贏了，就看從哪個角度切入。

莊子與惠子一來一往的詭辯，很明確的是兩人都擅長邏輯歸謬法的技巧，至於魚是否真的快樂，根本不是兩人舌戰重點。馮世寬的快人快語，同樣不是真的了解羊的感受，而是他自己的認知。

馮世寬當國防部長時在官網自稱「大鵬」，立委質詢要求自評分數，毫不謙虛的給自己打一百分，從此「一百分部長」成了馮世寬最響叮噹的外號，馮也以此為榮。對一個職業軍人而言，自許一百分的最高期待是好事，但如果所有事務都視為理所當然，連綿羊的感受都知道，那就太神了。