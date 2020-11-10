我與劉炯朗校長結緣很早，60多年前在我就讀成大電機系時，學校的公布欄上，張貼著劉炯朗學長的照片，以及轟動全校他以全額獎學金入學美國麻省理工學院的消息，我雖未有機會謀面，心中對這位學長十分欽服。

1998年得知劉炯朗學長回到台灣，赴任清華大學擔任校長時，我主動致電聯繫與劉校長見面。後來我捐助成立「孫運璿先生講座」，之後再捐贈清大台達館，這些都是當時劉校長幕後促成。

劉校長從清大退休之後，長達15年時間在電台主持節目，曾出版數十本科普、人文、社會科學書籍，我一方面佩服他能持續不斷耕耘教育工作，一方面訝異他如何能有如此豐富的撰寫題材。當我向他提出真心的讚佩時，劉校長以一貫謙虛地回答我：「這些都是我絞盡腦汁，用功整理的內容。」

劉校長對台達許多公益項目，一直給予許多支持和寶貴意見。2015年12月，全球聚焦巴黎制定新的氣候協定，劉校長風塵僕僕一路陪同台達團隊前往巴黎，出席相關論壇與展會。我特別記得在一場國際論壇中，劉校長以杜甫詩句「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」期勉台達，劉校長儒家心胸，令人感佩。

台達許多公益活動都有劉校長的身影，去年在日月潭8K環境影片放映；今年初在疫情爆發之前，我們才一同到日本，參與台達在森美術館所舉辦的展覽。近年陸續有幾所大學授予我榮譽博士，劉炯朗學長必定是我首位邀請的貴賓。

今年11月中，我將獲頒榮譽博士學位，劉炯朗學長也是我第一位告知的好友，他十分為我高興也給予鼓勵和祝福，但未料他這次無法親身參與，實是我心中最大的遺憾！

今年10月初，劉校長提前和我分享《IEEE雜誌》對他做的專訪。其中，他被問及給所有人的建議時，劉校長回答：「學無前後，達者為師。」（My advice to everyone：young or old, successful or not-yet, treasure every opportunity and every friend around you.）

劉校長自身博學多聞，卻謙沖為懷。他關心身邊每一個人，使得跟他接觸過的人無不感到溫暖，很自然成為他的追隨者。這讓我想起《論語》〈學而〉開宗第一篇所描述：「學而時習之，不亦悅乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？」

我永遠懷念劉校長，一位真正美好的君子。

（作者為台達電子創辦人）