我與劉炯朗校長結緣很早,60多年前在我就讀成大電機系時,學校的公布欄上,張貼著劉炯朗學長的照片,以及轟動全校他以全額獎學金入學美國麻省理工學院的消息,我雖未有機會謀面,心中對這位學長十分欽服。

1998年得知劉炯朗學長回到台灣,赴任清華大學擔任校長時,我主動致電聯繫與劉校長見面。後來我捐助成立「孫運璿先生講座」,之後再捐贈清大台達館,這些都是當時劉校長幕後促成。

劉校長從清大退休之後,長達15年時間在電台主持節目,曾出版數十本科普、人文、社會科學書籍,我一方面佩服他能持續不斷耕耘教育工作,一方面訝異他如何能有如此豐富的撰寫題材。當我向他提出真心的讚佩時,劉校長以一貫謙虛地回答我:「這些都是我絞盡腦汁,用功整理的內容。」

劉校長對台達許多公益項目,一直給予許多支持和寶貴意見。2015年12月,全球聚焦巴黎制定新的氣候協定,劉校長風塵僕僕一路陪同台達團隊前往巴黎,出席相關論壇與展會。我特別記得在一場國際論壇中,劉校長以杜甫詩句「安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏」期勉台達,劉校長儒家心胸,令人感佩。

台達許多公益活動都有劉校長的身影,去年在日月潭8K環境影片放映;今年初在疫情爆發之前,我們才一同到日本,參與台達在森美術館所舉辦的展覽。近年陸續有幾所大學授予我榮譽博士,劉炯朗學長必定是我首位邀請的貴賓。

今年11月中,我將獲頒榮譽博士學位,劉炯朗學長也是我第一位告知的好友,他十分為我高興也給予鼓勵和祝福,但未料他這次無法親身參與,實是我心中最大的遺憾!

今年10月初,劉校長提前和我分享《IEEE雜誌》對他做的專訪。其中,他被問及給所有人的建議時,劉校長回答:「學無前後,達者為師。」(My advice to everyone:young or old, successful or not-yet, treasure every opportunity and every friend around you.)

劉校長自身博學多聞,卻謙沖為懷。他關心身邊每一個人,使得跟他接觸過的人無不感到溫暖,很自然成為他的追隨者。這讓我想起《論語》〈學而〉開宗第一篇所描述:「學而時習之,不亦悅乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?」

我永遠懷念劉校長,一位真正美好的君子。

(作者為台達電子創辦人)