拖延多日的美國總統選舉終於有了明確的結果，在取得賓州的選舉勝利後，民主黨總統候選人拜登獲得273張選舉人票，自行宣布當選，並發表勝選感言，許多外國領袖也相繼發表賀電予以道賀。此次拜登之所以能高票當選，擊敗實力堅強的現任總統川普，主要有三個因素。

首先，美國疫情嚴重，明顯衝擊選民對於川普的信任。川普在今年年初時選情原本看好，主要是美國經濟表現不錯，民主黨內也無明顯的強棒足以挑戰他。但是新冠疫情在美國蔓延，染病及死亡人數持續攀升，成為全球疫情最嚴重的國家，讓美國人民難以接受，紛紛責怪川普防疫不利，失業人數也大增，原本的選舉優勢也不復存在。尤其是選前染疫人數不斷升高，更對川普的選情不利，疫情對於年長者及經濟弱勢者傷害最大，讓這些人的選票流向拜登。

其次，川普的自傲擊敗自身。川普前次總統選舉得勝本就有些僥倖，但他入主白宮後並未有所收斂，言語上到處批評人，包括黨內同志與海外盟友也抨擊，與主流媒體的關係不佳，心懷種族偏見，疏離非裔選民，導致美國社會分裂對立，許多選民對其早已不滿，尤其是婦女、非裔及年輕族群。新冠疫情之所以在美國如此嚴重，川普的輕忽及自大也要負最大的責任，他不尊重防疫專家的意見，以致美國染病及死亡人數居高不下，最終傷害自己的選情。

第三，拜登扮演成功的挑戰者。當民主黨提名拜登時，川普完全不把他放在眼裡，因其年紀大，體力差，口才也不如自己，從客觀上而言也確實是如此。但是拜登鬥智不鬥力，能體察美國的客觀情勢，選擇以疫情、經濟及種族議題作為競選的主軸，雖然無法如川普這般四處演講造勢，卻把握有限的競選場次，有力地傳播選舉的訴求。

他整合黨內建制與進步派的意見，提出溫和務實的政策主張，例如改良歐記健保及提高徵稅的收入門檻，以吸引中產階級及勞工選民的支持。正確地選擇了賀錦麗為競選搭檔，爭取婦女及少數族裔的選票。在兩次總統辯論中，挺過善辯的川普嚴厲攻擊，且能清楚地陳述自己的政見，贏得多數選民的好評。不管川普如何譏諷，他始終帶著口罩競選，既凸顯川普的防疫不當，也保護自身免於感染。

當選舉開票陷入泥沼時，拜登陣營始終保持耐心及自制，但是在開票結果明朗化之後拜登又立刻宣布勝選，並發表勝選演說，目的在於鞏固自己當選的正當性，並嚇阻川普採取任何不法的舉動竊取選舉結果。

拜登在勝選演說中，強調要當全美國人的總統，不分黨派、族裔、階級及宗教而有所差異，除了是自身從政的信念外，也在因應選後的政治情勢。此次選舉川普雖然落敗，但是得票總數卻增加，拿到約48%的普選票，社會的分裂及對立嚴重，拜登必須團結整合這些人，以維持美國的和諧穩定。

選後民主黨在眾議院中雖維持多數席次，但與共和黨的差距縮小，參院則可能仍由共和黨掌控，拜登如要施政順利，通過各項改革法案，必須尋求共和黨的合作。拜登的當選反映多數美國人民受夠了川普4年的恣意妄為，以選票導正美國的方向，未來美國在內政及外交上將有一番新氣象。

（作者為淡江大學國際事務學院院長）