蔡英文政府巧妙運用美國的全球大外宣和自己的大內宣，成功化解藍營對民進黨反中親美路線的質疑。但民進黨政府兩次誤判美國政局，2016年錯誤押寶民主黨希拉蕊，2020年又押錯川普，兩度失誤，宣傳或許可以掩蓋失誤，國家利益的損失卻不能挽回，國安團隊應該檢討！

國人對2016年蔡英文總統贈送民主黨參選人希拉蕊的「三隻小豬」圖畫記憶猶新，德國之聲披露，蔡英文過境美國時還刻意打電話給前民主黨總統柯林頓致意，請他代轉來自台灣總統的祝福。

好在這個錯誤被川蔡通話掩蓋，共和黨高層持續來台，挽回了可能的難堪。

這次又誤判，押寶錯誤也就罷了，國人的情緒跟著上下起伏，竟有川粉在綠媒洗腦下用機器人洗版AIT，一時拜登陣營做票之聲不絕於耳！

綠媒大聲疾呼「丞相，起風了」。只是這次是逆風。

其實無論是希拉蕊或川普，他們對台灣的友好，價值同盟之餘，更多的是美國利益。媒體曾經爆料，希拉蕊公然讚譽《紐約時報》一篇由肯恩發表的「救美國經濟，拋棄台灣」文章。川普比希拉蕊好不了多少，前國安顧問波頓下台後寫書爆料，川普形容台灣為筆尖、大陸是書桌，美國無論民主黨或共和黨，都非常現實，台灣靠美國，不如靠自己。

民進黨政府兩次押寶失誤，川粉快叫拜登爺爺，國人如坐雲霄飛車，國安團隊真的該檢討。