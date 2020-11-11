（六）提倡運動，蔚為風氣

第一師官兵愛好運動，蔚為風氣；對發展地方體育工作貢獻甚大，首先在縣城內開闢了一個佔地萬餘坪的運動場，從而天水地方運動風氣風起雲湧，每日下午運動場上均有球類比賽，場內一片人潮。胡宗南將軍經常蒞臨觀賞。第一師駐防天水期間一共舉行了兩次運動大會，一次為全省性的，一次為地區性的 隴南第一次運動大會，動員了隴南十四個縣份的選手前來參加競賽，在甘肅省可稱是創舉，盛況空前自不待言。徽縣選手楊應才獲得乙組競賽冠軍，大出鋒頭。第一師在推廣地方體育工作上，負實際責任者為第二旅旅長袁樸 將軍及於胡長青 中將更是文武全才。胡長青將軍不但對各項運動樣樣精通，尤以撐竿跳高最為拿手，天水運動員會撐竿跳高者皆為胡長青將軍所傳授，胡長青且擅長音律，不惟能歌且能作曲作詞；隴南第一次運動大會的會歌，詞與曲都是胡長青將軍的手筆。歌曰：

「渭水岐山，秋高氣爽，黨國旗飄揚，隴南健兒集秦州，酣戰運動場，志氣雄昂精神壯，熱血滿胸腔，奪標爭前進，喝彩聲聲齊鼓掌，龍驤虎步的競賽，鳶飛鷹勝較高強，打破舊紀錄，為我西北爭榮光。」

此曲情詞並茂，氣魄昂揚。歌成之後胡長青將軍親自教唱，夫人黃德修（後赴台）女士以風琴伴奏，夫唱婦隨，台下學生莫不羨慕一對英雄美人。

（七）推展戲劇、遊藝活動

第一師駐防天水時，每逢重要節日慶典。均有盛大的遊藝活動，民國二十三年新生活運動倡導之日的化裝遊行，胡宗南將軍帶頭領導盛況感人。最大的一次遊藝活動是同年陽曆元旦，天水城到處懸燈結綵，張貼對聯，全城民眾如辦喜事，紫氣洋溢，一片歌舞昇平景象。上午軍隊與學生在東較場參加檢閱，隨之揭開遊藝活動序幕。東較場一共搭了四座戲台，分別演出平劇、秦腔、話劇、雜耍等節目。遊藝節目動員了天水全縣四十八個鄉鎮的民間遊藝社團，加上第一師各部隊、軍官訓練班、隴南地方人員訓練班等單位的遊藝隊達百餘單位之多，舞龍、舞獅、早船、蚌殼、高蹺、抬閣、武術、走馬燈、皮老虎等全部出籠，夜間並有提燈大會。節目最出色而引人入勝者，首推航空第四隊飛行表演，軍官訓練班騎兵科學生的乘馬化裝表演（有過五關斬六將等節目），以及天水縣東泉、甘泉兩鎮特有的「抬閣」，精彩絕倫，歎為觀止，天水民眾大飽眼福，兩天之間，城開不夜，萬人空巷，稱得上是天水地方有史以來的盛事，至今仍令人回味無窮。這類大規模的遊藝活動，固然是軍民同樂共慶昇平，實則係在加強軍民感情，促進團結，意義非常深遠。

（八）兩年期間建樹甚多

陸軍第一師駐戍天水，短短兩年時間，致力於地方各項建設，一改民眾對軍隊觀感，從而軍民合作水乳相融，帶給地方安定繁榮與進步，人民過著豐衣足食的生活，尤以治安良好，天水地方成了夜不閉戶路不拾遺的社會，天水民眾有口皆碑，至今仍念念不忘。天水各項建樹，若與目前政府在台所從事的各項建設相比擬，雖有小巫大巫之感，可是在五十年前，這些建設工作全由軍隊來倡導執行，確屬難能而又可貴。第一師長胡宗南將軍逝世有年，各界人士為文紀念者多矣，但憶述「胡宗南在天水」者，尚未之見，筆者特撰此文以為補遺，並對胡將軍英靈致崇高敬意。蘇鑑（民國五十五年撰）

回憶我和胡將軍的一段往事

今天是胡宗南上將軍逝世三十三週年紀念日，謹藉此申表余對上將軍的思慕之情。

回顧五十餘年前，基於余素極仰慕上將軍忠貞堅忍，審慎精密的將帥風範，並極嚮往大西北地區曠達雄偉的山河氣勢等原因，致而在余往德、美進修軍事返國後，毅然請命赴西北基層部隊服務，從此參加了抗戰救亡的行列。

記得當時政府為了鼓勵優秀學者從軍，與吸收先進軍事國家之有關體制，國軍遂有一個不成文規定，舉凡留學回國的尉級軍官，概以少校任官派職，而余適為國軍當時惟一受過「空戰戰術」以及與「陸海軍協同作戰」與「航空勤務」完整教育的青年幹部。當時我軍方正奉委員長命籌建一空軍指參幹部教育。所以空軍極力爭取余擔任空軍參謀學校之少校教官，惟余仍然選擇到西安由胡上將所率領之「第三十四集團軍」擔任陸軍少尉排長為榮，尤其是以到有革命歷史價值和地位的「陸軍第一師」為榮。於是就到第一師第三團第二營第五連報到，擔任其第一排少尉排長。

上將軍是浙江孝豐人，自幼刻苦耐勞，勤儉苦讀，於民國四年畢業於湖州公立吳興中學，並曾從事小學教職工作。根據孝豐老鄉長的傳述，早年上將軍對家鄉現代化建設的推動不遺餘力，其中尤以興辦印刷廠和開發電力公司為人津津樂道。雖然後來受制於環境因素，未能實現理想，但充分顯示上將軍熱心公益，造福鄉梓的胸懷精神。

上將軍二十八歲入黃埔軍校第一期，追隨領袖蔣中正先生獻身於救亡圖存的革命志業，於民國十六年，因功晉升第一軍第二十二師師長，為黃埔軍校學生升任師長的第一人。前後歷經東征、北伐、剿共、抗戰，並於民國三十四年任第一戰區司令長官，在鄭州主持日本受降，旋晉升上將，獲頒勝利勳章。

抗戰勝利後，由於美、蘇暗中聯手支持中共坐大，導致山河變色，最後幸賴先總統蔣公卓越的戰略作為，一方面卻有計劃而巧妙地將政府和國軍主力，由漢口折向廣州而輾轉退到復興基地台灣。另一方面則塑造國軍又一次以大西南偽作現成的對共軍作長期作戰之重地。胡上將追隨總統的意志，揮大軍西進，此一戰略得以竟功，其戰術行動則要歸功於胡上將軍率領所屬官兵，自西北南下，赤膽忠心，犧牲奮戰而奮戰犧牲，達成使命。蔣緯國（民國八十四年撰）（待續）