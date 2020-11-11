川普雖然不肯服輸，但基本上美國總統大選大勢已定。後川普時代來臨，中美關係、台美關係都將面臨新的機遇與挑戰，兩岸關係亦將受到影響。兩岸兵凶戰危，格外需要冷靜觀察、理性判斷，以做出最佳因應，才能重新回到和平發展正軌。

考慮後川普時代中美關係，須先反思川普所改變的世界格局。一言蔽之，就是「秦失其鹿，天下共逐之」。照美國諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼在《紐約時報》專欄的說法，「美國治世」（Pax Americana）已經被川普毀了，即使川普下台，美國也無法再贏得盟友的信任，美國的對手會模仿川普的作為，世界秩序將更為混亂。

事實上，在川普上台之前，美國一般民眾對於21世紀以來美國介入國際事務發動多場戰爭造成國家負擔已經十分不滿，川普抓住這種基層民眾的心理，要求盟邦共同承擔防衛經費，並執行孤立主義與單邊主義外交政策，紛紛退出國際組織和國際合作。加上新冠疫情初期爭奪醫療資源的醜態與防治的失敗，都讓世界覺得美國失去領導意願與能力，最終自然失去領導地位。美國治世不再，群雄並起，世界將進入不穩定時期。

領導地位失落、美國國力式微是川普留給拜登的國際政治資產，並構成拜登政策施展上的限制。重建盟友的信任以及重回國際組織與合作展現領導決心，這都是拜登外交上的第一要務。而這些都需要穩定和平的國際環境與大國合作，大國之間甚至區域衝突絕非其所樂見。

常言外交是內政的延長。川普留給拜登的是極度分裂以及疫情慘重的美國，亟待修補與治癒。拜登以不到百分之三的差距贏得選舉，意味著他必須謹慎面對將近一半沒有支持他的美國人。加上民主黨在國會選舉表現平平並未獲得穩定多數，很有可能對拜登造成掣肘。拜登此時應是以內政優先，小修小補，化解歧見為主，在外交上一時也難有大開大闔的作為。

從經濟上看，美國社會分裂原因之一是分配問題，川普將分配問題轉嫁給大陸，認為是中國人搶走了美國人的工作，中美貿易中國人拿走大部分的利潤，所以要製造業回流、產業鏈重組、打貿易戰。但是一輪大戰下來，分配不均問題依舊，貿易赤字不降反升，產業鏈重組卻未見回流，與中國貿易大戰並未奏效，與中國經濟脫鉤也不現實。根據國際貨幣基金組織研究指出，明年可能拉動世界主要經濟體向前發展的還是中國。美國要恢復經濟元氣尚須中美雙方的合作。

許多媒體都關注在美中衝突上，忽略另一個國際變數─俄羅斯。拜登在競選期間曾表示，與中國是競爭對手，而俄羅斯是敵人，是美國最大的威脅。美國與俄羅斯之間新仇舊恨，加上俄國橫跨歐亞，擁有強大軍事實力，是世界上唯一能同時威脅日本和西歐的國家，而日本與西歐又是美國最重要的盟友與戰略利益的地區，美國要恢復盟友信心自然要對俄國加以遏制。俄國在中亞、中東以及東歐等地所謂世界島中心地帶有深遠的影響力，這是中國能力尚未所及的。所以就算美國不會走回「重歐輕亞」的老路，但「聯俄制中」可能性也不大。

歐巴馬執政末期提出重返亞洲戰略，拜登是否繼承、如何延續還有待觀察，畢竟時移境遷，美國國內環境與世界格局都有很大的變化。川普所帶動的反中浪潮一時難以平復，抑制中國對美國霸權的挑戰是美國共識，但是在施政議程上與手段上拜登會和川普有很大的不同。拜登是成熟老練的政治人物，不像川普狂飆脫序，他會回到國際建制來，與中國的競爭可能不是刀光劍影的軍事比拚，而更可能是棉裡藏針的意識型態軟實力的較勁。

對大陸而言，川普時代告一段落，中美關係的可預測性提高，至少可以稍稍緩解部分壓力。其實川普對中國一輪狂攻猛打也提供不少教訓，可以發現自身的短板，提供改革的動力，中共剛提出十四五計畫，也需要穩定的國際環境。大陸應該利用此一時機，發揮東方智慧跳脫修昔底德陷阱，與美國重修舊好，協助拜登重建被川普毀掉的美國治世未必不利於中國。大陸目前仍是發展中國家，離2035年人均國內生產總值達到中等發達國家水準的目標還有一段距離。大陸一時也難以提供世界秩序的公共財，「高築牆、廣積糧、緩稱王」還是硬道理，台灣則可運用中華文化軟實力，創造參與機會。