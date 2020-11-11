中美貿易戰以來，大陸高官在國際會議上的講話，時常不點名針對美國，10日舉行的上海合作組織會議也不例外，大陸國家主席習近平以視訊方式致詞，許多話都隱含著「潛台詞」，在美國大選剛結束，白宮進入權力過渡期，習講話仍然棉裡帶針。

習近平10日講話中提到，「堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政」，這句話可視為大陸對美台關係緊密的又一次警告，除了美國頻密對台軍售外，這周起更有美海軍陸戰隊成員到高雄左營軍區，教授國軍有關快艇滲透作戰的課程。

習還說，「睦鄰友好必將超越以鄰為壑，互利合作必將取代零和博弈，多邊主義必將戰勝單邊主義」，這句話也是在暗批美，因為川普政府對大陸的圍堵，在大陸看來就是以鄰為壑、就是零和博弈思維，也是想維護單邊主義。

習更指出，「文明沒有優劣之分，只有特色之別。要促進文明互學互鑒，增進各國睦鄰友好」。今年7月23日，美國務卿彭佩奧的演說，被外界稱為「伐共檄文」，首次區分中共與中國，象徵中美已進入「文明衝突」，而習近平10日的講話，就再次向其他西方國家喊話，希望他們不要與美國唱和，成為反共陣營的一員。

習近平還說，「大家一起發展才是真發展，可持續發展才是好發展」、「人類生活在同一個地球村，各國利益休戚與共」，通篇演說訴諸團結、開放、合作與共贏，在川普打敗選訴訟自顧不暇的反中「空檔」下，大陸正努力重塑國際格局。