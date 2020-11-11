美國總統大選結果揭曉，當選人拜登的勵志故事直到選後才逐漸被媒體大量披露，算是遲來的正義。前總統陳水扁也連續幾天發布〈拜登的曲折人生〉等貼文，特別的是，阿扁特意點名六都市長與2024年台灣總統大選的關聯。

後蔡英文時代的確已經來臨，身兼執政黨主席的蔡英文，該如同阿扁思考接班梯隊如何公平地產生，六都市長的確是重要的參考人選之一。

問題是屢次發言侵犯總統職權的閣揆蘇貞昌怎麼想，黨內「兩個太陽」風波再起，那可是會割喉割到斷。