快評》後蔡英文時代 18:432020/11/11 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌對本土零確診成績滿意。(蘇貞昌臉書截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統大選結果揭曉，當選人拜登的勵志故事直到選後才逐漸被媒體大量披露，算是遲來的正義。前總統陳水扁也連續幾天發布〈拜登的曲折人生〉等貼文，特別的是，阿扁特意點名六都市長與2024年台灣總統大選的關聯。 後蔡英文時代的確已經來臨，身兼執政黨主席的蔡英文，該如同阿扁思考接班梯隊如何公平地產生，六都市長的確是重要的參考人選之一。 問題是屢次發言侵犯總統職權的閣揆蘇貞昌怎麼想，黨內「兩個太陽」風波再起，那可是會割喉割到斷。 #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Wi-Fi 6三優勢 大摩最推薦瑞昱 04:092020/11/11 證券．權證 自行車雙雄 前三季賺近一股本 04:092020/11/11 財經要聞 台新網路公益票選 十天衝30萬票 04:092020/11/11 金融．稅務 旺報社評》後川普時代中國崛起之路 18:442020/11/11 旺報社評 NBA》帕金斯：字母哥若想奪冠 第一選擇就是加盟勇士 10:212020/11/11 體育 蔡佩軒單身邱比特勸離不勸和 04:092020/11/11 娛樂新聞 GOGORO騎2年想換回油車 車主曝2大原因 網看金額秒懂 00:462020/11/11 生活 電信對決 iPhone 12買大送小 04:092020/11/11 時尚消費 韓國瑜辦公室曝光 命理師分析格局：犯了4瑕疵 14:522020/11/11 政治 金融債息收佳 吸引力十足 04:092020/11/11 投資理財 言論熱門新聞 旺報社評》後川普時代中國崛起之路 - 旺報社評 - 言論 快評》沒被毒死先被氣死 - 短評 - 言論 杜震華》請北京協助加入RCEP - 觀點 - 言論 中時社論》拆掉蘇貞昌這顆炸彈 - 中時社論 - 言論 單驥》正視巨無霸經濟體起飛 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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