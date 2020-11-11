在2020美國總統選舉投票日的一周之後，終於可以確定川普連任失敗，將由民主黨的拜登擔任下一任的美國總統。雖然川普的支持者還有川普本人都不接受這個結果，認為拜登在幾個搖擺州取得的領先是舞弊、非法投計票的結果，揚言要在這些州都提起訴訟，透過司法途徑奪回他的總統之位。而負責確認總統當選人並協助交接事宜的美國總務署，至今都還沒簽署確認拜登當選的文件，也讓拜登團隊無法與川普陣營接洽政權轉移的交接事宜，更讓拜登的入主白宮之路，看起來更加曲折；也讓川粉們更有奮力一搏的動力。

說起川粉，大概川普自己也很意外遠在地球另一端的台灣，就有著一群相當支持他的死忠川粉。想當初開票時川普眼看著大勢已去，就要輸掉原本看起來勝券在握的幾個關鍵搖擺州時，台灣就有好多人哀鴻遍野，甚至跟著川普高喊「拜登作弊」、「停止計票」。這個現象也引起許多本地和外國媒體的關注，好奇台灣人到底為什麼那麼愛川普？畢竟川普就曾經輕蔑地將台灣形容為「筆尖大的地方」，台灣為什麼還會有人覺得川普「愛台灣」呢？

如果說被逼著要買美國生產的武器軍備、逼著要買歐洲人和中國人都拒絕食用的瘦肉精美豬，那川普政府對台灣的愛可能有點「太濃烈」。至於要幫忙台灣爭取進入國際組織，像是這兩天在吵的WHA觀察員身分，這些川普政府或是美國一直以來能做的又「太少」。不然像川普這樣雷厲風行的性格、以他美國總統的身分，若真的想做這些國際事務，又哪有做不到的呢？為了美國還有他自身利益考量，恐怕才是最大的原因吧。

不過現在這個情況再來討論川普到底愛不愛台灣、可以怎樣幫助台灣似乎也太遲了。現在川普無論再想做什麼，或是不做什麼都已經來不及了。而且在這個疫情持續肆虐的多事之秋，美國人正在經歷一個民主政治下最尷尬的空窗期、看守期：「一個美國、兩個總統」。政治是很現實的，當川普落選、拜登上任的大局已定，以往備受眾人注目的川普已經鎂光燈不在。名義上他還是美國的第45任總統，而且到明年拜登正式就任之前他都是美國總統，但此時此刻他所發布的命令、做成的決策到底要不要執行？畢竟到了明年，在白宮當家作主的是拜登，而且拜登現在也以總統身分在發言，包括黑暗的疫情寒冬還沒過、盡快讓FDA通過輝瑞疫苗、要讓美國民眾都接種疫苗等等。

生活在美國的人，此時正經歷兩個南轅北轍、站在不同意義上的光譜兩端的總統並存的時刻。而且風向變了，當初那些本來就是為了個人利益選邊站的人，現在恐怕也要紛紛現出原形。（作者為口譯工作者）