雖然台獨去支持川普，猛黑拜登，很黑很矯情，但是美國不可以把這15萬人的「英粉絲團」下架，或審查其言論，比如說成立什麼「粉絲獨立審查人」來管理之，或問這粉團的經營方針是什麼？是愛美還是反中？是美國人還是台灣人？你說過拜登太老沒有？這都不可以，因為這是言論自由。

除非這個「英粉團」有像川普安全顧問班農那樣鼓吹斬首反對者，這不可以，這構成了恐嚇或會引起立即危險，或有煽動種族歧視之嫌。但如果只是政治理念的表達，她要反中或反美，喜床鋪或厭板凳，是屬其言論自由，不能由政治來干涉。

這與以前新聞局駐紐約主任陸以正反對美中建交，批評卡特政府被驅逐不一樣，陸以正是前中華民國的駐美外交官，美國國務院可以以其言行決定他是否為受歡迎的人物。但這與媒體（包括現在的網路）的言論不一樣，就如不能因為「美洲中時」講了陸以正的話，美國政府就可封這中文報的。

當然，民進黨政府與美國搞出個所謂的防止境外勢力滲透法，扣個「紅媒」的帽子就來不准人亂講話，若不乖不聽話還要關台、發動群眾抗議，這當然是極荒謬不對。但在憲政法治的角度來說，你不能說這是台獨定的惡法，就可依法來整治其始作俑者。何況美國該還沒有這違憲的惡法，就更不可來封殺「英粉團」這樣的「境外勢力」。

當然，若是遇到川普這樣的一個瘋子，沒法他也可蠻幹，如果「英粉團」是反對他的話。但是我們不能以川普不公，台獨不義，就可以其法來還治其人之身。言論自由是基本人權，就算這是壞人或是鍵人也有這權利，不能說這人是反革命，就可不准或打折這項權利。也就是下台的川普或愚昧狂亂的川粉，他們還是有說話的自由，不可審查其思想或叫他閉嘴。你可討厭其言，你還是要保護他說這話的權利。

所以，美國不可以封鎖「英粉團」，她的存在與否該由她的粉絲來決定。 雖然我們都覺得這些好遠大的台灣川粉極可笑。 （作者為作家）