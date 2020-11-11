美國大選開票幾乎完成了，拜登換得壓倒性領先，依據立場一向親川普的FOX網站顯示，拜登以290票勝過川普的214票，而我國總統蔡英文也已於推特向拜登當選人道賀。

照理說，美國大選是美國內政，台灣能做的是做好美國即將換黨執政的準備。而作為政府，應該要替蔡總統爭取與拜登當選人通話之機會，筆者相信蔡政府有在做這件事，也祝福她成功。但，台灣網路社群這股莫名其妙，強烈仇視拜登的情緒，也是蔡總統要負責任解決的。

現在只要去三立新聞、《自由時報》、台灣事實查核中心、美國台灣觀測站、紐約時報中文網…等臉書粉絲團，或是PTT政黑板，都可以看到許多入戲太深的綠營支持者，在網路上大肆分享拜登舞弊之不實資訊，炒作仇民主黨情緒。

每每有人開始討論拜登總統未來人事及政策，都有人衝上來撕咬：「結果還沒定」、「拜登作票」、「下任總統是川普」…，彷彿我們整個國家無須替拜登時代做準備，只需要與川普一起「守得雲開見月明」，靜待川普明年1月續任總統就好，什麼事都不會改變。

首先，一直強調民主黨作票，大法官會判決川普勝選，是完全不切實際的幻想。美國的總統是人民選出來的，不是大法官「判」出來的，大法官能做的是case by case，指控方提出什麼事證，大法官頂多就是針對部分投開票所的結果要求重驗，或者某部分的票不算等等。

以川普現在6大搖擺州敗4個，甚至連共和黨鐵票州喬治亞州都敗選的情況看，要透過法院判決來扭轉勝負，那得要在好幾個州都勝訴才可能辦得到，而這機率是極低的。切記，即便是保守派大法官，也不是川普的私兵，一樣會遵守證據法則進行判決。在這個前提下，只用陰謀論和憑空猜測的川普，勝訴之希望渺茫。

再者，口口聲聲拜登作票的一方，舉出來的東西往往禁不起說服力，比方知名作家吳祥輝臉書說FOX更新美國大選得票數字，強調「預報的沒舞弊結果」是川普307拜登231，川普勝選。問題是大家現在都有手機電腦，FOX官網上分明寫的是拜登290川普214啊！拿一個出處不詳的截圖出來說嘴，就想要取信於大眾，這是不是太低估大眾智商呢？

再者，民調數字也顯示，多數美國人雖各有偏好，但對這場選舉的結果已有高度共識，依據路透社/易普索民調，多數媒體機構依據拜登在搖擺州的領先趨勢，宣布拜登勝選後，已有79％美國成年人認為拜登已贏得白宮，13％認為勝負未定，3％說川普勝選，5％受訪者不清楚，甚至連共和黨支持者也有60％承認拜登已勝選。

這時候一定有人又會吵說民調不準確。的確這次大選有部分州民調不準，但誤差最多最多也不過10％，送10％給川普好了，69％美國人認為拜登已贏得白宮，13％認為川普勝選，那還是落差極大好嗎！

對於近日台灣網友頻繁出征的行為，民進黨政府總說他們是網軍假帳號、機器人，完全徹底撇清關係。這首先就是一個謊言，去前段提到的臉書粉絲團爬一爬，多數留言的網友，點進看他們的帳號，都可以看出是實際上有在使用的帳號，而這當中又有許多帳號在過去兩年留下了挺英罵韓的文。把一切辱罵拜登的網友畫歸為網軍假帳號，把自己人說成機器人，此等謊言頂多用來對內騙自己人，難道騙得了美國嗎？不可能。

美國長期以來是台灣的友邦，歷任美國總統對台灣或親近或疏遠，或支持台灣擴展外交空間，或與中國共管台海，終究還是在經濟、軍事、教育、文化、旅遊等許多領域，與台灣有極度緊密的聯繫。

自己的朋友家裡面現在陷入動亂，難道我們不是應該要支持他們盡快恢復正常秩序嗎？結果偏偏在東亞有一個2300萬人的「國家」掀起「反美潮」，無數人在詛咒美國制度與美國媒體，分享假消息，干預人家的家務事，只接受一種結果，若其他種結果出現就砸場。這些對台美關係都是有百害而無一利的。

綜觀全台，除了蔡總統外，還有誰對綠營支持者有這麼大的號召力，能叫得動他們冷靜，讓他們理性接受拜登當選的結果，組織他們破壞台美關係，沒有其他人辦得到了，這就是蔡總統的責任。

筆者不是要蔡總統出來高喊「拜登當選定了」、「川普無翻盤希望」，不必要也不應該這樣喊。但呼籲台灣人民尊重美國人民的意志，尊重美國社會的運作秩序，呼籲台灣人民以「平等心」對待拜登和川普兩位總統參選人，叫大家不要仇拜登也不要仇川普，無論誰當選都要給美國祝福，這總是可以做的吧！

作為一個生存仰賴國際支持的小國，台灣絕對不可以義和團化，更不可以與世界發展進步趨勢作對，阻止仇美潮人人有責，而這其中蔡總統責任最大，請負起責任！

（作者為網路媒體工作者）